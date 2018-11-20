Mevlidi Nebi etkinliklerine katÄ±lmayan derslerde yok sayÄ±lÄ±yor

Akdeniz Ãœniversitesi Serik Meslek YÃ¼ksek Okulu'nda Ã¶ÄŸrenciler mevlit etkinliÄŸine katÄ±lmaya zorlandÄ±.

Burcu YILDIRIM

Ankara

Akdeniz Üniversitesi Serik Meslek Yüksek Okulu'nda öÄŸrenciler mevlit etkinliÄŸine katÄ±lmaya zorlandÄ±. Düzenlenen mevlit etkinliklerine katÄ±lÄ±m zorunlu kÄ±lÄ±nÄ±rken öÄŸrencilerden yoklama alÄ±nmak istendi. KatÄ±lmayanlarÄ±n yok yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte öÄŸrenciler imza atmaya zorlanÄ±rken bir kÄ±sÄ±m öÄŸrenci imza atmayarak etkinliÄŸi terk etti.

'ÜSTTEN EMÄ°R GELDÄ°'

Kuran seminerlerine katÄ±lÄ±mÄ± yoklama alarak zorunlu tutan Akdeniz Üniversitesi Serik Meslek Yüksek Okulu'nda, katÄ±lÄ±m göstermeyen öÄŸrencilere devamsÄ±zlÄ±k yazÄ±ldÄ±. Yok yazÄ±lmamak için etkinliÄŸe zorla katÄ±lanlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tepki göstererek çÄ±kan öÄŸrenciler de bulunuyor. Ders yoklamalarÄ±na imza atmak isteyenlere mevlit etkinliÄŸine katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için imza attÄ±rÄ±lmamasÄ± tepki çekti. Saat 3:30 itibariyle dersi olan bütün fakülte öÄŸrencilerinin etkinliÄŸe katÄ±lmasÄ± yoklama ÅŸartÄ±yla zorunlu kÄ±lÄ±ndÄ±. Alevi olduÄŸunu ifade eden ve inancÄ±na ters olduÄŸu için etkinliÄŸe katÄ±lmak istemeyen bir öÄŸrenciye hocalar tarafÄ±ndan imza atÄ±p çÄ±kmasÄ± söylenirken, üstten emir geldiÄŸi belirtildi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 16:58

www.evrensel.net