TOFAÅž'ta park alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan 97 iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±ldÄ±

Bursa TOFAÅž'ta park alanÄ±nda çalÄ±ÅŸan 97 iÅŸçi iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±.

Tüm TaÅŸÄ±ma Ä°ÅŸçileri SendikasÄ±nÄ±n (TÜMTÄ°S) örgütlenme faaliyeti yürüttüÄŸü TOFAÅž fabrikasÄ±nda, park alanÄ±nda çalÄ±ÅŸan 97 iÅŸçi ekonomik kriz bahanesiyle iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. TÜMTÄ°S Bursa Åžube BaÅŸkanÄ± Özdemir Aslan ve iÅŸten atÄ±lan iÅŸçiler fabrika bahçesinde bir açÄ±klama gerçekleÅŸtirdi. Aslan, iÅŸçilerin iÅŸten çÄ±karan TOFAÅž'Ä±n hukuksuz bir iÅŸe imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. (Bursa/EVRENSEL)

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