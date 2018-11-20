TOFAÅž fabrikasÄ±nda bulunan Mepar nakliyatta iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ±

UÄŸur ÖKDEMÄ°R

TOFAÅž fabrikasÄ±nda nakliye ve park iÅŸlerini yapan Mepar nakliyatta çalÄ±ÅŸan 97 iÅŸçi iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸten çÄ±karmalarÄ±n ekonomik krizden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen TÜMTÄ°S Bursa Åžube BaÅŸkanÄ± Özdemir Aslan, iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± sonuna kadar savunacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

'KRÄ°Z BAHANE EDÄ°LEREK Ä°ÅžÇÄ°LER ÇIKARILIYOR'

TOFAÅž önünde açÄ±klama yapan iÅŸçiler kÄ±sa bir yürüyüÅŸ yaptÄ±. Fabrika önünde yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan Tüm TaÅŸÄ±ma Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (TÜMTÄ°S) Bursa Åžube BaÅŸkanÄ± Özdemir Aslan "Türkiye otomotiv devi TOFAÅž fabrikasÄ±nda yÄ±llardÄ±r çalÄ±ÅŸan, emek üreten 97 iÅŸçinin iÅŸ akitleri feshedildi. Åžu an sendikamÄ±z ile Mepar nakliyat arasÄ±nda toplu sözleÅŸme görüÅŸmeleri de devam ediyor. Fakat ülkedeki kriz bahane edilerek TOFAÅž bu iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rdÄ±. Bu iÅŸçiler iÅŸten çÄ±karÄ±larak onlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸe TOFAÅž’Ä±n kendi bünyesinde çalÄ±ÅŸan kadrolu iÅŸçiler aktarÄ±lÄ±yor" dedi.

Anayasada var olan iÅŸçi haklarÄ±nÄ± okuyan Aslan ÅŸöyle devam etti: Burada çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler ne TOFAÅž’Ä±n ne de Mepar nakliyatÄ±n bir eÅŸyasÄ± deÄŸildirler. Ä°nsan ve bu ülkenin vatandaÅŸÄ±dÄ±rlar. Bu ülkenin yasalarÄ± ve kanunlarÄ± iÅŸverene iÅŸyerini açma hakkÄ±nÄ± vermiÅŸ, bir o kadar da iÅŸçilere çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± vermiÅŸ ve iÅŸ güvencesini yasalarla güvence altÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±r. Bugün burada açÄ±k ve net ÅŸekilde yasalar ihlal edilmektedir. Bugün iÅŸverenler çeÅŸitli gerekçeleri bahane göstererek iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±yorlar. Bu iÅŸçiler bir ayÄ± aÅŸkÄ±ndÄ±r çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± halde ücretlerini alamÄ±yorlar. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lacaklarÄ±na dair bir haftadÄ±r hiçbir ÅŸey söylenmemesine raÄŸmen çalÄ±ÅŸma hakkÄ± TOFAÅž yetkilileri tarafÄ±ndan ellerinden alÄ±narak iÅŸ yerlerinde boÅŸ durduruluyorlardÄ±. Halbuki TOFAÅž’ta üretim devam ediyor. Banttan her dakika araba çÄ±kÄ±yor ve bu arabalar baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan parka çekiliyor. Ama bu iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma hakkÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.

'HAKLARIMIZI SONUNA KADAR SAVUNACAÄžIZ'

FotoÄŸraf: Evrensel

ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± desteklemek ve haklarÄ±nÄ± korumak için var olan Ä°ÅŸkur Ä°l Müdürlüklerinin uyuduÄŸunu belirten Aslan, “Burada iÅŸten çÄ±karÄ±lanlar ve Bursa’da çeÅŸitli fabrikalarda iÅŸten çÄ±karÄ±lanlarÄ±n hiçbirisiyle ilgili ÇalÄ±ÅŸma Bölge MüdürlüÄŸü yetkilileri gidip o iÅŸ yerlerinde inceleme yaparak bu iÅŸçilerin ücretlerinin kÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ±n yasada yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi ödenmesini takip etmiyorlar. Ä°ÅŸçiler bu kurumlara müracaat ettiklerinde ya notere ya da baÅŸka kurumlara yönlendirilerek oyalanmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bizler yasal haklarÄ±mÄ±zÄ± ve üyelerimizin haklarÄ±nÄ± sonuna kadar koruyacaÄŸÄ±z” dedi.

'HAYAT ÅžARTLARI ZORLAÅžTI, BÄ°Z Ä°ÅžSÄ°Z KALDIK'

KÄ±ÅŸ günü maÄŸdur edildiklerini söyleyen iÅŸten atÄ±lan bir iÅŸçi ise “ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z halde paramÄ±zÄ± hâlâ alamadÄ±k. KÄ±ÅŸ günü iÅŸsiz kaldÄ±k, hayat ÅŸartlarÄ±nÄ±n en zor olduÄŸu zamanda iÅŸsiz kalmak insanÄ±n psikolojisini daha fazla bozuyor. Åžimdi düÅŸünüyorum çocuklarÄ±n masraflarÄ±nÄ± nasÄ±l karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±m, evin giderlerini nasÄ±l karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±m diye. Bugün yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ elimizden alÄ±ndÄ± ve TOFAÅž’Ä±n kadrolu çalÄ±ÅŸanlarÄ±na verildi. Bizler kapÄ± önüne konulduk. SayÄ±mÄ±z 97 fakat tÄ±rlarda çalÄ±ÅŸanlardan da iÅŸten çÄ±karma olduÄŸunu duyduk” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 18:06

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