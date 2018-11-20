Engelli kÄ±zÄ± iÃ§in Ã§ektiÄŸi krediyi Ã¶deyemeyince hapse girdi

Ä°ÅŸÃ§i SÃ¼leyman GÃ¼n engelli kÄ±zÄ±nÄ±n tedavisi iÃ§in Ã§ektiÄŸi krediyi Ã¶deyemeyince hapis cezasÄ± aldÄ±. Ä°ÅŸine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde banka maaÅŸÄ±nÄ±n tamamÄ±na haciz koydu.

Antalya’nÄ±n Manavgat ilçesinde yaÅŸayan mevsimlik Ä°ÅŸçi Süleyman Gün (42), 4 yÄ±l önce rahatsÄ±zlanan ve engelli hale gelen kÄ±zÄ± YaÄŸmur Nur’un tedavisi için çektiÄŸi krediyi ödeyemeyince hapis cezasÄ± aldÄ±. Cezaevinde 90 gün kalan Gün, iÅŸine döndü; ancak bu kez de aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸÄ±n tamamÄ±na haciz geldi.

Åžu anda maaÅŸÄ±nÄ±n tamamÄ± kesildiÄŸi için ailesinin ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamaz durumda olduÄŸunu kaydeden Süleyman Gün, bankanÄ±n tüm maaÅŸÄ±na haciz uygulamasÄ±na itirazda bulunduÄŸunu, mahkeme sonucunu beklediÄŸini söyledi. EÅŸten dosttan aldÄ±klarÄ± borçlarla geçindiklerini anlatan Gün, banka yetkililerinin maaÅŸÄ±na hacizle ilgili yeniden düzenleme yapmasÄ±nÄ± ve maaÅŸÄ±nÄ±n bir bölümünün kesilerek, borcunun tahsil edilmesini istedi.

‘BU AY MAAÅžIMIN HEPSÄ° KESÄ°LDÄ°’

Gün, “Bu ay maaÅŸÄ±mÄ±n hepsi kesildi. Bizim taksitlendirme yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dosyada kÄ±dem tazminatÄ±m, ilave yardÄ±mlar yani hepsinin kesilmesi için imzalamÄ±ÅŸÄ±m. 4- 5 evrak bu. YargÄ±tay ‘MaaÅŸÄ±n 1/4’ünden fazlasÄ± kesilemez’ diyor. Bu sözleÅŸme icra müdürlüÄŸünde hazÄ±rlanmadÄ±, avukat hazÄ±rladÄ±. Ä°cra müdürlüÄŸü böyle bir durum var, diye bizi uyarmadÄ±” dedi.

Süleyman Gün’ün iÅŸitme engelli eÅŸi Neslihan Gün de YaÄŸmur Nur’la birlikte 7 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zlarÄ± daha olduÄŸunu, eÅŸinin aylÄ±k ücretinin tamamÄ±na haciz gelmesi nedeniyle paralarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çocuklarÄ±nÄ± okula yaya olarak kendisinin götürüp, getirdiÄŸini söyledi. Engelli olmasÄ±na raÄŸmen geçen sene ilkokuldan teÅŸekkür belgesi alarak, mezun olan ve bu sene ÇaÄŸlayan Ortaokuluna kayÄ±t yaptÄ±ran YaÄŸmur Nur Gün de okulunu ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± sevdiÄŸini anlattÄ±. Özel bankanÄ±n adÄ±nÄ± vermek istemeyen avukatÄ± ise kendilerinin, Süleyman Gün’ün ailesinin ve çocuklarÄ±nÄ±n durumunu bilemediklerini, ailede engelli birey olduÄŸunu yeni duyduklarÄ±nÄ± iddia etti. (Antalya/DHA)

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