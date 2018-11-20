Seyit Ali Durmaz anÄ±ldÄ±: MÃ¼cadelemizde yaÅŸatacaÄŸÄ±z

2013'te trafik cinayetinde hayatÄ±nÄ± kaybeden EMEP Ã¼yesi Seyit Ali Durmaz'Ä± ailesi, mÃ¼cadele arkadaÅŸlarÄ± ve sevenleri mezarÄ± baÅŸÄ±nda andÄ±.

Ä°stanbul Merter’de 20 KasÄ±m 2013 tarihinde bir üst geçitten aÅŸaÄŸÄ± uçan dolmuÅŸun altÄ±nda kalmasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Emek Partisi Üyesi Seyit Ali Durmaz, ölümünün yÄ±l dönümünde ailesi ve mücadele arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

Anmada konuÅŸan Seyit Ali Durmaz’Ä±n aÄŸabeyi Ä°brahim Durmaz, “Seyit hepimizin yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±, hayatÄ± boyunca yaÅŸamÄ±nÄ± haksÄ±zlÄ±ÄŸa ve baskÄ±lara karÅŸÄ± mücadeleye adayan bir dava adamÄ±ydÄ±.” dedi ve ÅŸöyle devam etti: “Onun davasÄ± özgür ve demokratik bir Türkiye davasÄ±ydÄ±. Gündüzleri iÅŸsiz, geceleri aç yatÄ±lmayan iÅŸçi ve emekçilerin yaÅŸayabileceÄŸi bir ülke davasÄ±ydÄ±. Onun davasÄ± din, dil, Ä±rk ayÄ±rmaksÄ±zÄ±n herkesin eÅŸit, özgür ve kardeÅŸçe yaÅŸayabileceÄŸi bir ülke davasÄ±ydÄ± ve o, bu davasÄ± uÄŸruna hayatÄ± boyunca bedeller ödeyerek mücadele etti. Seyit Ali Durmaz'Ä± yaÅŸatmak ve davasÄ±na sahip çÄ±kmak, geride kalan yoldaÅŸlarÄ±na bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± en kÄ±ymetli mirasÄ±dÄ±r ve onu mücadelemizde yaÅŸatacaÄŸÄ±z.”

Anmada konuÅŸan Seyit Ali Durmaz'Ä±n mücadele arkadaÅŸÄ± Mehmet Özcan da “20 KasÄ±m'Ä± sevmiyorum, NamÄ±k TarancÄ±, Deniz GezmiÅŸ'in annesi ve Seyit yoldaÅŸÄ± aynÄ± tarihte yitirdim. HayatÄ±mÄ±n son 20 yÄ±lÄ±nÄ± Seyit’le omuz omuza, mücadele ederek geçirdim. Bir dava insanÄ±nÄ±n, bir yoldaÅŸÄ±n ardÄ±ndan söyleyeceklerime kelimeler kifayetsiz kalÄ±r. Mücadelesine ve davasÄ±na sahip çÄ±karak Seyit'i yaÅŸatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net