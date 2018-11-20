â€˜OÄŸlumu vuranlar yakalansÄ±nâ€™

Bireysel silahlanma Antepâ€™te can aldÄ±. 5 ay Ã¶nce sokak ortasÄ±nda baÅŸÄ±na isabet eden kurÅŸunla yaralanan Ayhan Bozgeyik hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Antep’te, markete giderken, bir anda yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±nca böbrek sancÄ±sÄ± çektiÄŸi zannedilip, hastaneye kaldÄ±rÄ±lan; ancak yapÄ±lan kontrolde maganda kurÅŸunuyla baÅŸÄ±ndan vurulduÄŸu ortaya çÄ±kan Ayhan Bozgeyik (32), 5 ay süren yaÅŸam mücadelesini kaybetti. Ayhan Bozgeyik, OÄŸuzeli ilçesinin Çatalçam Mahallesi’ndeki mezarlÄ±kta topraÄŸa verildi.

OÄŸlunu topraÄŸa veren acÄ±lÄ± baba Mehmet Bozgeyik, vuran kiÅŸinin 5 aydÄ±r yakalanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Ben yandÄ±m, baÅŸkalarÄ± yanmasÄ±n. Bunun için oÄŸlumun ölümüne neden olan magandanÄ±n bulunmasÄ±nÄ± istiyorum. Hala düÄŸünlerde, sokaklarda silahlar sÄ±kÄ±lÄ±yor; buna bir son verilsin” diye konuÅŸtu. (Antep/DHA)

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