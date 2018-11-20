Doktorlar mahkeme kararÄ± ile iÅŸlerine dÃ¶nÃ¼yor

GÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± nedeniyle iÅŸe baÅŸlatÄ±lmayan 3 doktor mahkeme kararÄ±yla iÅŸe baÅŸladÄ±.

Burcu YILDIRIM

Ankara

Güvenlik soruÅŸmasÄ± nedeniyle iÅŸe baÅŸlatÄ±lmayan doktorlar, mahkeme kararÄ± ile görevlerine baÅŸlÄ±yor. AçÄ±lan davalar sonucunda ÅŸu ana kadar mahkeme tarafÄ±ndan suçsuz olduÄŸuna karar verilen 3 doktor iÅŸine baÅŸladÄ±. Konu ile ilgili Evrensel’e deÄŸerlendirmede bulunan Ankara Tabip OdasÄ± (ATO) BaÅŸkanÄ± Vedat Bulut, geri kalanlarÄ±n da iÅŸe baÅŸlatÄ±lacaklarÄ± konusunda olumlu düÅŸündüklerini ifade etti.

'POLÄ°S Ä°FADELERÄ°YLE FÄ°ÅžLENEN DOKTORLARIN SUÇSUZ OLDUÄžUNA KARAR VERÄ°LDÄ°'

Yüzlerce hekimin güvenlik soruÅŸturmasÄ±yla iÅŸe baÅŸlatÄ±lmayarak 450 gün bekletilmeleri kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ATO BaÅŸkanÄ± Vedat Bulut, güvenlik soruÅŸturmasÄ± nedeniyle göreve baÅŸlatÄ±lmayan doktorlarÄ±n mahkeme kararÄ± ile iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bulut, polis ifadeleriyle fiÅŸlenen doktorlarÄ±n suçsuz olduÄŸuna mahkeme tarafÄ±ndan karar verildiÄŸini ifade ederek, “Åžu ana kadar güvenlik soruÅŸturmasÄ±yla iÅŸe baÅŸlatÄ±lmayan 3 doktor görevine döndü. Geri kalanlarÄ±n da hakkÄ±nda olumlu sonuç çÄ±kÄ±p iÅŸlerine geri döneceÄŸini düÅŸünüyoruz” dedi. Bulut, mahkeme kararlarÄ±nÄ± doktorlarÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yerler açÄ±sÄ±ndan zor durumda bÄ±rakmamak için paylaÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek “Bu konuda olumla adÄ±mlar atÄ±lacak diye düÅŸünüyoruz” dedi.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 17:38

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