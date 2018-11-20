â€˜ErdoÄŸanâ€™Ä±n prensi kastetmediÄŸi TÃ¼rk yetkililerce doÄŸrulandÄ±â€™

KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetine iliÅŸkin konuÅŸan Suudi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el Cubeyr: Veliaht Prens Muhammed bin Selman kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgimizdir

Suudi Arabistan, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinde Prens Muhammed bin Selman’Ä±n parmaÄŸÄ± olduÄŸuna dair CIA iddialarÄ±na yanÄ±t verdi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el Cubeyr, “Veliaht Prens Muhammed bin Selman kÄ±rmÄ±zÄ± çizgimizdir” dedi. Bakan Cubeyr ErdoÄŸan’Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin sözlerinde Prens bin Selman’a iÅŸaret etmediÄŸinin de bizzat Türkiye’nin üst yetkililerince doÄŸrulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

‘PRENS KIRMIZI ÇÄ°ZGÄ°MÄ°Z’

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el Cubeyr, CIA’nÄ±n KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesi talimatÄ±nÄ± Veliaht Prens Muhammed bin Selman’Ä±n verdiÄŸine yönelik açÄ±klamalara “Biliyoruz ki Veliaht Prens hakkÄ±ndaki bu iddialarÄ±n dayanaÄŸÄ± yoktur ve bu iddialarÄ±, sÄ±zdÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olsun olmasÄ±n, kesin bir dille reddediyoruz” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

YaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarla Prens Salman’Ä±n arkasÄ±nda duran Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr, “BazÄ± bilgiler sÄ±zdÄ±rÄ±lÄ±yor ve bunlar resmi olarak açÄ±klanmÄ±yor. Bu iddialarÄ±n inandÄ±rÄ±cÄ± deliller yerine fikirlere dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyorum” dedi. Suudi Arabistan için Kral ve Veliaht Prens’in “kÄ±rmÄ±zÄ± çizgi” olduÄŸunu ifade eden Cubeyr “Onlara zarar vermeye ya da zayÄ±flatmaya yönelik giriÅŸimlere izin vermeyeceÄŸiz” dedi.

ERDOÄžAN SALMAN’I Ä°ÅžARET ETMEMÄ°Åž!

Cubeyr, Åžark ül Evsat gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n “KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin üst kademelerinden geldiÄŸini biliyoruz” ifadelerini de deÄŸerlendirdi. Cubeyr, “Türkiye’de en üst düzey yöneticilere bu sözlerin ne anlama geldiÄŸini sorduk ve bize kesin bir ÅŸekilde bu yorumda kastedilen kiÅŸinin Veliaht Prens olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±lar” dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Washington Post gazetesinde kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da, Suudi KralÄ± Selman bin Abdülaziz’in cinayet emrini verdiÄŸine inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸ “KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin üst kademelerinden geldiÄŸini biliyoruz” demiÅŸti. ErdoÄŸan’Ä±n bu sözlerle Veliaht Prens bin Selman’Ä± iÅŸaret ettiÄŸi dile getirilmiÅŸti.

'EMRÄ° SELMAN'IN VERDÄ°ÄžÄ° GÜN GÄ°BÄ° AÅžÄ°KAR'

ABD Merkezi Haberalma TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA) KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili raporunu gördüÄŸünü iddia eden ve adÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisinin cinayette Suudi liderliÄŸinin dahli olduÄŸuna dair çok güçlü fikir birliÄŸinin bulunduÄŸunu, bunu kimsenin tartÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Yetkili ABC News'a yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölüm emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä±n verdiÄŸinin "gün gibi aÅŸikar" olduÄŸu deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Washington Post gazetesinin haberinde, CIA'in, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n verdiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, CIA'den henüz brifing almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ve istihbarat yetkilileriyle bu konuyu konuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Suudi Veliaht Selman'Ä±n G-20'ye katÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 16:32

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