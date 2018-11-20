Afgan kadÄ±n boksÃ¶r tehditlere boyun eÄŸmiyor

Afgan KadÄ±n BoksÃ¶r Sadia Burumand, kadÄ±nlarÄ±n ikinci sÄ±nÄ±f vatandaÅŸ muamelesi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkesinde tehditlere raÄŸmen mesleÄŸinden vazgeÃ§miyor.

Afganistan’da halen kadÄ±nlarÄ±n ikinci sÄ±nÄ±f vatandaÅŸ muamelesi gördüÄŸünü ifade eden 22 yaÅŸÄ±ndaki genç boksör, “Afganistan’da özellikle boks sporuna kadÄ±nlar ilgi göstermiyor. Bu nedenle antrenmanlarÄ± da erkeklerle yapÄ±yorum” dedi. Burumand, bu durumun herkes tarafÄ±ndan olumsuz karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söyledi.

Afganistan’Ä±n kadÄ±na yönelik ÅŸiddet ve baskÄ±nÄ±n en çok olduÄŸu ülkelerin baÅŸÄ±nda geldiÄŸini dile getiren Burumand, “Ülkede kadÄ±nlara yönelik tabularÄ± yÄ±kmak için her ÅŸeye raÄŸmen sevdiÄŸim meslekten vazgeçmiyorum. Afgan kadÄ±nlarÄ±nÄ±n da güçlü olduÄŸunu göstermek istiyorum” diye konuÅŸtu.

Bu spor dalÄ±nÄ± seçtiÄŸi için sürekli çevresi tarafÄ±ndan rahatsÄ±z edildiÄŸini belirten Burumand, bazen de tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± insanlardan tehdit mesajlarÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Burumand, baÅŸkent Kabil’de bir boks müsabakasÄ± sÄ±rasÄ±nda içtiÄŸi suya zehirleme amacÄ±yla ilaç katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tüm bunlara raÄŸmen amacÄ±na ulaÅŸmak için çabaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Afganistan’da kadÄ±n sporcularÄ±n antrenman yapacaÄŸÄ± sayÄ±lÄ± mekanlarÄ±n olduÄŸu bilgisini veren Burumand, spor salonunun uzaklÄ±ÄŸÄ± ve can güvenliÄŸin olmamasÄ±nÄ±n da diÄŸer baÅŸlÄ±ca sorunlar olduÄŸunu vurguladÄ±.

Boks sporunun yanÄ± sÄ±ra bir yerel televizyonda spor programÄ± sunduÄŸunu söyleyen Burumand, amacÄ±nÄ±n boks dalÄ±nda dünya ÅŸampiyonluÄŸu olduÄŸunu belirtti. Burumand, Afganistan’da kadÄ±nlarÄ±n istediÄŸi yerde rahatça dolaÅŸmasÄ±nÄ±n bile zor olduÄŸunu ifade etti. (Kabil/AA)

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