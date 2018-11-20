Barselonaâ€™da tren raydan Ã§Ä±ktÄ±: En az bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 44 kiÅŸi yaralandÄ±

Barselonaâ€™da toprak kaymasÄ± sonucu bir banliyÃ¶ treni raydan Ã§Ä±ktÄ±: En az 1 Ã¶lÃ¼, 44 kiÅŸi yaralÄ±.

Demiryolu ÅŸirketi Renfe ve Katalan polis birliÄŸi Mossos d’Esquadra’ya göre, Ä°spanya’nÄ±n Katalonya bölgesinde toprak kaymasÄ± sonucu bir banliyö treni raydan çÄ±ktÄ±.

Barselona’da son günlerde görülen ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlara baÄŸlÄ± olarak, toprak kaymasÄ± sonucu Barselona’nÄ±n Vacarisses bölgesinde, yerel saat ile 06.15'te (TSÄ° 08.15) R4 hattÄ± üzerinde sefer yapan bir banliyö treninin son iki vagonu raydan çÄ±ktÄ±.

Bölgedeki Ä°tfaiye’den gelen bilgilere göre trende yaklaÅŸÄ±k 150 kiÅŸi vardÄ± ve kaza sonucu bir kiÅŸinin öldüÄŸü, 44 kiÅŸini yaralandÄ±ÄŸÄ±, üç kiÅŸinin durumunun ciddi olduÄŸu duyuruldu.

KazayÄ± yara almadan atlatan 30 kiÅŸinin otobüsle Terrassa tren istasyonuna, diÄŸerlerinin de psikolojik yardÄ±m için Vacarisses’deki bir spor merkezine götürüldüÄŸü bilgisi verildi. (DHA)

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