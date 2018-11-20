Donbassâ€™ta 4 yÄ±l sonra ikinci genel seÃ§imler yapÄ±ldÄ±

4.5 sene Ã¶nce tek taraflÄ± olarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.

Okay DEPREM

Donbass

Donbass, son 4 yÄ±l içinde ikinci genel seçimlere sahne oldu. Bundan tam 4.5 sene önce tek taraflÄ± olarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri, (DNR ve LNR) batÄ±dan gelen ve seçimlerin düzenlenmemesi için yoÄŸun çaba sarf eden kimi siyasi, ekonomik baskÄ±lara karÅŸÄ±n baÅŸarÄ±yla gerçekleÅŸti. Halk, Ukrayna’nÄ±n kontrolünde tuttuÄŸu kuzey kÄ±sÄ±mlar dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm yerleÅŸim birimlerinde hem halk Sovyeti (konseyi) üyelerini hem de devlet baÅŸkanÄ±nÄ± belirlemek üzere sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.

Donbass bölgesindeki seçimler, tüm baskÄ± ve tehditlere raÄŸmen, belirgin bir aksama olmadan tamamlandÄ±. Avrupa Güvenlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) üyelerinin yanÄ± sÄ±ra esas olarak baÄŸÄ±msÄ±z uluslararasÄ± gözlemcilerin takip ettiÄŸi seçimler, her iki devlette de yüksek katÄ±lÄ±mla geçti.

2014’ten bu yana olduÄŸu gibi alÄ±ÅŸÄ±lageldik siyasal partilerin deÄŸil, “Toplumsal Hareketler” adÄ± verilen politik yapÄ±larÄ±n yönettiÄŸi DNR ve LNR’de ilk genel seçimler 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n 2 KasÄ±m ayÄ±nda organize edilmiÅŸti. Öte yandan her iki tarafta da bir süredir geçici devlet baÅŸkanlarÄ± görev yapÄ±yordu. Normal ÅŸartlarda 2019 yÄ±lÄ± içerisinde yapÄ±lmasÄ± öngörülen seçimlerin öne alÄ±nmasÄ±nÄ±n sebeplerinden birisi de LNR Eski Devlet BaÅŸkanÄ± Igor Platnitski’nin görevinden çekilmesi ile DNR’in Önceki Devlet BaÅŸkanÄ± Aleksandr Zakharçenko’nun elim bir suikasta kurban gitmesi oldu.

FotoÄŸraf: Evrensel

DNR SEÇMENÄ° ‘PUÅžÄ°LÄ°N’ DEDÄ°

Seçmenler her iki defacto baÄŸÄ±msÄ±z cumhuriyette aynÄ± gün içinde oylarÄ±nÄ± kullanÄ±rken, sandÄ±klarÄ±n sabahÄ±n 08.00’inden akÅŸamÄ±n 20.00’sine kadar tam 12 saat boyunca açÄ±k tutulmasÄ± dikkat çekti. Seçimler sÄ±rasÄ±nda Ukrayna SilahlÄ± Kuvvetlerinden (VSU) olasÄ± provokasyon ihtimaline karÅŸÄ±n oy verme iÅŸlemi tüm merkezlerde olaysÄ±z ve oldukça sakin bir havada geçti. DahasÄ± Sovyetler BirliÄŸi döneminden beri gelenek olduÄŸu üzere, pek çok oy verme noktasÄ±nda DonbasslÄ±lar hoparlörlerden çalÄ±nan müzikler eÅŸliÄŸinde vatandaÅŸlÄ±k görevlerini icra etti.

Donbass’Ä±n büyük cumhuriyeti DNR’deki seçimlere, bir önceki sefer ve 2016’daki “praymeris”te olduÄŸu gibi “Donetsk Cumhuriyeti” ve “Özgür Donbass” adlarÄ±nda iki sosyal hareket iÅŸtirak etti. Seçime katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n yüzde 80.1’e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. Dört senedir iktidarda olan Donetsk Cumhuriyeti oylarÄ±n yüzde 72.38’ini toplarken, muhalefette olan Özgür Donbass ise oylarÄ±n yüzde 26.02’sini toplayabildi.

Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için biri kadÄ±n 5 aday yarÄ±ÅŸtÄ±. Roman Khramenkov, Yelena ÅžiÅŸkina, Roman Yefstifeev ve Vladimir Medvedev’i geçen favori aday Denis VladimiroviÅŸç PuÅŸilin, geçerli oylarÄ±n yüzde 60.86’sÄ±nÄ± aldÄ±. PuÅŸulin böylece eylül ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan beri vekaleten oturduÄŸu baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸunun en az dört yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na yeni sahibi oldu.

FotoÄŸraf: Evrensel

LNR HALKININ TERCÄ°HÄ° PASEÇNÄ°K VE ‘LUGANSKLILARA BARIÅž’

Donbass genel ve baÅŸkanlÄ±k seçimlerinin ikinci adresi ise kuzey doÄŸudaki kardeÅŸ cumhuriyet LNR oldu. Lugansk tarafÄ±ndaki katÄ±lÄ±m oranÄ± yüzde 77’yi bulurken, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için geçici Devlet DaÅŸkanÄ± Leonid Paseçnik ile Oleg Koval, Natalya Sergun ve Lyudmila Ruslak yarÄ±ÅŸtÄ±.

BeklendiÄŸi gibi Paseçnik oylarÄ±n yüzde 68.3’ünü toplayarak LNR’nin resmen yeni devlet baÅŸkanÄ± oldu. Halk konseyi için yarÄ±ÅŸan iki bloktan “Lugansk Ekonomik BirliÄŸi” geçerli oylarÄ±n yüzde 25.16’sÄ±nÄ± alÄ±rken, diÄŸer blok “LugansklÄ±lara BarÄ±ÅŸ” ise yüzde 74.12’ye kadar yükseldi. Bu sonuçla birlikte ikinci sosyal hareket, önceki oy oranÄ±nÄ± biraz daha arttÄ±rmak suretiyle, 50 vekilden oluÅŸan parlamentoda çoÄŸunluÄŸu elde etmiÅŸ oldu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 16:32

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