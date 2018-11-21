21 Kasım 2018 03:46

Halka yol gösteren özgürlük, hâlâ özgürlüğe koşuyor...

Dünyanın neresinde benzer bir toplumsal direniş olsa “Halka Yol Gösteren Özgürlük” koşar adımlarla Louvre Müzesinden çıkarak sokaktaki yerini alır.

Halka yol gösteren özgürlük, hâlâ özgürlüğe koşuyor...

Ressam Eugene Delacroix

    • Paylaş

    “…Yaratmaya olanak var mıdır, devrime olanak var mıdır? Bir tek sorudur, bir uygarlığın yeniden doğuşuyla ilgilidir”

    (Albert Camus, Başkaldıran İnsan..)

    Merve GÜVEN

    Eugene Delacroix’nın 1830 devrimini anlatan “Halka Yol Gösteren Özgürlük” adlı  tablosu 19. yüzyıldan günümüze resim sanatının en özgün ve önemli eserlerinden biri olmuştur. Eser oluşturulduğundan bu yana dünyanın birçok yerinde pek çok resme, heykele, afişe ilham kaynağı olarak sanatçılar tarafından yeniden yorumlanmıştır.  Peki “Halka Yol Gösteren Özgürlük” resmini bu denli önemli kılan şey nedir?

    Delacroix bu çalışma için üç faklı tuvali birleştirerek,  2.62 cm yüksekliğinde ve 3.25 cm uzunluğunda büyük bir zemin elde etmiştir. Sanatçı, yağlı boya tekniği ile oluşturduğu  eseri hararetli fırça tuşları ile hızlıca (ortalama üç ay içinde) tamamlamıştır. Delacroix içinde bulunduğu toplumsal olayları ve bu olayların kendisinde yarattığı duygusal dönüşümleri, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, kendi imge dünyasında yorumlayarak izleyici ile paylaşmak istemiştir.

    “Halka Yol Gösteren Özgürlük” yalnızca içerik değil, biçim olarak da başkaldırının resmidir. Eserde bir yandan Klasisizmin ideallerini yıkarak onun sembollerine yeni anlamlar yüklerken, diğer yandan konu olarak bütünleşmesi beklenen toplumsal gerçekçi üslubun kalıplarına sığmayarak ondan belirgin bir şekilde ayrılır.

     Delacroix, günlüğünde Shakespeare’in Hamleti’ni izlemek üzere Odeon Tiyatrosuna gittiğini, oradan Victor Hugo ve Alexandre Dumas’yla tanıştığını yazmıştır (Marien ve Fleming, 2004). Romantik akım, 1830 Temmuz Devrimiyle birlikte, giderek artan siyasal ayaklanma ve huzursuzluk dalgalarına karışmış ve 1848 Şubat Devrimine kadar baskın bir Fransız stili olmuştur. Bu sanat stilinde özellikle romantizmin tarihinde, Delacroix’nın  yaşamı ve eserleri arasındaki ilişkisel bütünlüğe vurgu yapılır. Resim romantizmin etkisinde dönemin toplumsal koşullarında korku, cesaret ve dönüşümün ifadesine odaklanmıştır. Biçimsel özelliklerinin yanı sıra içerik ile ilgili detaylar ve tarihsel süreçte üstlendiği misyon bu resmi günümüzde hâlâ tartışılır kılan nedenlerdendir.

    Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

    Bugün hâlâ dünyanın neresinde benzer bir toplumsal direniş olsa “Halka Yol Gösteren Özgürlük” koşar adımlarla Louvre Müzesinden çıkarak sokaktaki yerini alır. Tıpkı Foto Muhabir Mustafa Hassona tarafından yakalanan bu karede üstü çıplak bir Filistinli, Gazze’de bir elinde bayrak tutup diğer elinde de sapanla taş atarken görüldüğü gibi...
     

    ‘ÖZGÜRLÜK’ GÜÇLÜ, LİDER BİR KADIN OLARAK
    RESMİN TAM MERKEZİNDE YER ALIR

    Delacroix’nın klasik bir kompozisyonla oluşturduğu eserde dev bir üçgen kurgusu dikkat çeker. Eserin ismini aldığı “Özgürlük” güçlü, lider bir kadın olarak resmin tam merkezinde yer alır. Yapıt politik mesajını özgürlüğün alegorik figürleriyle verir. Devrim ideallerinin anlatımı özgürlük figürü içinde anlam bulur. Akdeniz tanrıçası görünümünde olan özgürlük; ışıklar içinde gökten inen ilahi bir varlık gibi idealleştirilmemiş, eski kıyafetleri, açıkta kalan göğüsleri ve kıllı koltuk altı ile halkın arasına karışmış, onlara yol gösteren bir biçimde imgeleştirilmiştir. Klasik betimlemelerdeki tanrıçanın kendini salıvermiş duruşu yerine, figür, devrimin enerjik reaksiyonu içinde betimlenmiştir. Arkasına doğru bakan özgürlük, o güne kadar görülmemiş bir şekilde bir elinde üç renkli bayrak ile süngülü tüfeği rahatça taşıyabilen bir anatomiye sahiptir. Figürün taşıdığı bayrak Fransız Devrimi’nin de simgesi olan, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik kavramlarını sembolize eder, diğer elinde tuttuğu süngülü takılmış tüfek ise direnişi ve başkaldırıyı simgeler. Yarı çıplak göğüsleriyle, narin bir sensüaliteye sadık kalan figür güçlü adımlarla ilerler. Çağdaşları gibi devrimi yücelten, Roma ihtişamına benzer bir etki yaratmak yerine, Delacroix, bu öncü kadın figürünü, klasik tanrıça profili ve özgürlüğe işaret olarak eden Frigya başlığı ile otantik bir kişilik olarak göstermiştir. Figür devrimci insanlara, yol gösteren, barikatları aşan ve ayakları yere basan aktüel bir tanrıçadır (Genç, 2014:36). Delacroix bu resminde trajik ve kahramanlara özgü bir kalıp ile tutkulu bir heyecanı anlatan ifadelere yer verir. Delacroix aynı zamanda öykücü bir ressam olarak da tanımlanabilir ve resmin, her şeyden önce gözler için bir ziyafet olması gerektiğini ileri sürer (Hauser, 1995,196).  

    TAŞ, MOLOZ VE CESETLERDEN OLUŞAN BARİKAT

    Özgürlüğün üzerinde yükseldiği barikat da bilindiği gibi devrimin sembollerinden biridir. Ancak bu barikat diğer örneklerinden oldukça farklıdır. Taş, moloz ve cesetlerden oluşan barikat bir tiyatro sahnesini andırmaktadır. Sağ kenardaki ölü asker yenik düşen despot  hükümdarlığı temsil ederken, soldaki yarı çıplak figür özgürlük ve sosyal adaleti sağlamak için feda edilenleri anlatır. Soldaki beyaz gömlekli figür dönemin fabrika işçisini, onun hemen solundaki silindir şapkalı figür burjuvaziyi (Bu figürün Delacroix’nın kendisi olduğu da söylenir) temsil eder. Victor Hugo’nun sefillerinden esinlenerek oluşturulmuş kadife şapkalı çocuk figürü ise resmin sağ tarafında yer alır ve öğrencileri simgeler. Burada Delacroix, devrimde çocukların ve öğrencilerin önemini vurgular. Arka planda ise çatışan farklı gruplar ile duman ve karmaşanın içinde flu bir şekilde Notre Dame Katedrali yer alır. Katedralin tepesinde yine üç renkli Fransız Bayrağı vardır. Resimde toplumun farklı sınıflarından insanlar aynı amaç uğruna savaşmaktadır. Sanatçı halkın büyük bir kesiminin devrimi desteklediğini göstermektedir. Bu anlatı devrimden sonra hükümetin görmekten ve göstermekten kaçındığı önemli bir realiteyi ortaya koyar.

    Delacroix hayatı boyunca resmi otorite ve müzeler tarafından olumsuz bir tepki ile karşılaşacağını bilerek akla karşı duyguyu, nesnelliğe karşı öznelliği hedeflemiş, romantik bireyin oryantalizmi içinde devrim ideallerinden vazgeçmemiştir.

    Eugene Delacroix’nın “Halka Yol Gösteren Özgürlük” adlı  tablosu devrimin çelişkili doğasını yansıttığından uzun yıllar eleştirmenler tarafından da kabul görmedi. Delacroix’nın bu eseri  devrimden sonra defalarca sansüre uğramıştır.Tablo 1831’de devlet tarafından satın alınmış, 1833’te mahzene kaldırılmış,  1849’da kısa bir süre için dışarı çıkarıldıktan sonra Louis Napoleon’un iktidarı ele geçirmesinin ardından bir kez daha yasaklanmıştır. Tablonun, dönemin izleyicilerinden bazılarının zihninde, 1792’de Kral XVI. Louis’nin idamının ardından kurulmuş olan cumhuriyeti canlandırması sorun yaratmış, bu yüzden de  kraliyet rejimleri için bir utanç kaynağı haline gelmişti (Burke, 2009, 204).  1874’te Delacroix’nın ölümünden  11 yıl sonra resim Louvre Müzesi’ne alınmıştır.

    KOŞAR ADIMLARLA LOUVRE MÜZESİ’NDEN ÇIKARAK
    SOKAKTAKİ YERİNİ ALIR

    Delacroix’nın ölümünden sonra Zeki Faik İzer, Gerard Rancinan, Ludwing Meidner, Yue Minjun, Albert Uderzo, Reshada Crouse gibi çok sayıda ressam bu eseri tekrar yorumladı. Eserin yapımından 50 yıl sonra ise Fransızlar tarafından Amerika Birleşik Devletlerine hediye edilen Özgürlük Anıtı ”Statue of Liberty” başta olmak üzere çok sayıda anıtsal heykelde, Jeremi Deller’ın  siyasi pantomim performanslarında, Steve Bellin’in politik hiciv içeren karikatürlerinde, Mayıs 1968 Paris isyanında Caroline de Bendern’in sembolleşen imajında, Haziran 2013’teki gezi parkı eylemlerindeki yaratıcı görsellerde, dünyanın birçok yerinde  sanatçılar, gazeteciler, aktivistler toplumsal belleklerinde yer edinen bu güçlü imgeyi anımsayarak ona atıfta bulundu. Bugün hâlâ dünyanın neresinde benzer bir toplumsal direniş olsa “Halka Yol Gösteren Özgürlük” koşar adımlarla Louvre Müzesinden çıkarak sokaktaki yerini alır. Delacroix’nın Paris sokaklarında bulduğu özgürlük, üzerinden geçen yüzyıllara aldırmadan ve hatta kimi zaman üretildiği dönemin koşullarından da koparak resimde, fotoğrafta, heykelde, afişte ya da bir videoda yeniden görünür olur…

    Kaynakça

    Camus, A.(2012), Başkaldıran İnsan, İstanbul: Can Yayınları

    Hauser, A. (1984). Sanatın Toplumsal Tarihi.( Çev.Yıldız Gölönü ). İstanbul: Remzi Kitap Evi Yayınları

    Burke, P. (2009).  Afişten Heykele Minyatürden Fotoğrafa Tarihin Görgü Tanıkları, Kitap Yayınevi,  İstanbul.

    Fleming, W. Marien, M.W. (2004). Arts and Ideas, Wardsworth Publishing.

    Genç, A. (2014). Figüratif Resimde Temsilin İdeolojik Göstergeleri, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi,Yedi: Sanat,Tasarım ve Bilim Dergisi, sayı:12.

    Hauser, A. (1995). Sanatın Toplumsal Tarihi, Deniz Kitapevi, İstanbul.

    ÖNCEKİ HABER

    TBB'den avukatı darp eden polis için idari soruşturma talebi
    SONRAKİ HABER

    Süleyman Soylu: Evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    İktidarın durumu kötü; ama!

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Talimatla kriz yönetimi

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Dilek Dündar'ın isyanı: Hukuksuzluğa son verin

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Suriye'de ne oluyor, ne olmuyor?

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    Şüpheli turşu paketi

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Soğan

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Vatanın, bayrağın bekası adına!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Photoshop
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Venezuela, Brezilya sınırını kapattı: Yardım şovu ABD'nin stratejisi
    Venezuela, Brezilya sınırını kapattı: Yardım şovu ABD'nin stratejisi

    Venezuela’da kendini başkan ilan eden Juan Guaido, ABD'nin gönderdiği "insani yardım"ların ülkeye girişine izin verilmesi için orduya çağrı yaptı.

    Şırnak'ta İYİ Parti'nin il ve ilçe yönetimleri AKP'ye geçti
    Şırnak'ta İYİ Parti'nin il ve ilçe yönetimleri AKP'ye geçti

    Şırnak'ta, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Hacı Özer'in de aralarında bulunduğu 874 kişi, partilerinden istifa edip AKP'ye geçti.

    GÜNCELLENDİ
    27 barış akademisyenine hapis cezası
    27 barış akademisyenine hapis cezası

    "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı barış bildirisini imzaladığı için yargılanan 27 barış akademisyenine hapis cezası verildi.

    GÜNCELLENDİ
    TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski, işçi sağlığına önem vermiyor
    TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski, işçi sağlığına önem vermiyor

    TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski, fabrikasındaki meslek hastalıklarını tespit eden İşyeri Hekimi Dr. Ahmet Tellioğlu'yu işten atmıştı.

    "Kürdistani yerel seçim ittifakı" protokol imzaladı
    "Kürdistani yerel seçim ittifakı" protokol imzaladı

    "Kürdistani yerel seçim ittifakı" içinde yer alan partiler, Diyarbakır'da ittifak protokolü imzaladı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan'ın 31 Mart endişesi: İstediğimiz konsolidasyon sağlanmış değil
    Erdoğan'ın 31 Mart endişesi: İstediğimiz konsolidasyon sağlanmış değil

    Denizli'deki mitingde konuşan Tayyip Erdoğan, "Hâlâ istediğimiz konsolidasyon sağlanmış değil. 31 Mart'ın önemini vatandaşa anlatmalıyız" dedi.

    İZELMAN'da yeni teklif yok, sendika sokağa çıkma sinyali verdi
    İZELMAN'da yeni teklif yok, sendika sokağa çıkma sinyali verdi

    İZELMAN'ın toplu iş sözleşmesi görüşmesinde yeni bir zam teklifi verilmedi. Yüzde 22,3'lük teklif yenilendi.

    GÜNCELLENDİ
    Akademisyene "Şehit ailesini ziyaret" cezası iptal edildi
    Akademisyene "Şehit ailesini ziyaret" cezası iptal edildi

    Barış bildirisine imza attığı için hakkında “şehit ailesini ziyaret etmesi” hükmü verilen Gülsün Güvenli’nin yaptığı itiraz kabul edildi.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica karşısında
    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica karşısında
    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya ekibi Zenit'e konuk oluyor
    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya ekibi Zenit'e konuk oluyor
    GÜNCELLENDİ
    ‘Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'ni konuştuk
    ‘Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'ni konuştuk
    Galapagos’ta nesli tükendiği zannedilen dev kaplumbağa bulundu
    Galapagos’ta nesli tükendiği zannedilen dev kaplumbağa bulundu
    GÜNCELLENDİ
    Anadili üzerindeki yasakçı uygulamalara karşı mücadele çağrısı
    Anadili üzerindeki yasakçı uygulamalara karşı mücadele çağrısı

    İnsan Hakları Derneği ve HDK, 21 Şubat Anadili Günü'nde anadilleri üzerindeki yasakçı uygulamalara karşı mücadele çağrısı yaptı.

    Kleopatra Koyu'nun kiralanması protesto edildi: Yapılaşma istemiyoruz
    Kleopatra Koyu'nun kiralanması protesto edildi: Yapılaşma istemiyoruz

    Antalya'nın Kemer ilçesindeki Kleopatra Koyu'nun ihaleyle kiralanmasına karşı eylem yapıldı.

    Bornova Belediyesine grev kararı asıldı
    Bornova Belediyesine grev kararı asıldı

    Genel İş İzmir 7 No.lu Şube, Bornova Belediyesinde toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararını belediye binalarına astı.

    EMEP Malatya’da seçime bağımsız adaylarla girecek
    EMEP Malatya’da seçime bağımsız adaylarla girecek

    EMEP, Malatya’da bağımsız adaylarla seçime girecek: Adaylar Yönetimimizin her aşamasında emekçiler olacak.

    Ankara’da kadınlar katledilen Döndü Şengül için yürüdü
    Ankara’da kadınlar katledilen Döndü Şengül için yürüdü

    Ankara'da kadınlar, kızını istismar eden eşine dava açtığı için öldürülen Döndü Şengül için yürüdü.

    GÜNCELLENDİ
    Demokrasi güçleri: Pusulayı demokrasiden yana çevirme zamanı
    Demokrasi güçleri: Pusulayı demokrasiden yana çevirme zamanı

    Demokrasi İçin Birlik, Diyalog Grubu, Yurttaş Girişiminin toplantısında yerel seçimlerin demokrasi krizinden çıkışta fırsat olabileceği belirtildi.

    Urfa'da 7 esnaf, 14 yaşında bir çocuğa istismarda bulundu
    Urfa'da 7 esnaf, 14 yaşında bir çocuğa istismarda bulundu

    Urfa Ceylanpınar’da 14 yaşındaki bir çocuk, ilçede esnaflık yapan 7 erkeğin cinsel istismarına maruz kaldı.

    Çocuklara istismarda bulunan korucu için tutuksuz yargılanma kararı
    Çocuklara istismarda bulunan korucu için tutuksuz yargılanma kararı

    Hakkari Yüksekova'da çocuklara cinsel istismarda bulunan korucunun tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

    KESK Kadın Komisyonu: Eşitlikçi ve özgürlükçü yerel yönetim istiyoruz
    KESK Kadın Komisyonu: Eşitlikçi ve özgürlükçü yerel yönetim istiyoruz

    KESK Kadın Komisyonu, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü yerel yönetimlerden yana oy kullanma çağrısında bulundu.

    Zorla büst öptürenlere ödül gibi ceza
    Zorla büst öptürenlere ödül gibi ceza

    İbrahim Çay'a ırkçı saldırıda bulunurak zorla Atatürk büstü öptüren şahıslara ödül gibi cezalar verildi.

    Başka iş yapmaya zorlanan engelli işçi yaşamını yitirdi
    Başka iş yapmaya zorlanan engelli işçi yaşamını yitirdi

    Engelli kadrosunda çalışan işçi İrfan Tözün, görevi dışında bir iş yapmaya zorlandı. Tözün, 3 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

    Avukatlar İstinafın onadığı Cumhuriyet Davası kararını protesto etti
    Avukatlar İstinafın onadığı Cumhuriyet Davası kararını protesto etti

    İstinaf mahkemesinin Cumhuriyet Gazetesi davasında yargılanan eski yönetici ve yazarlar hakkında verdiği onama kararı Çağlayan'da protesto edildi.

    JES’ler ölüm saçıyor, iktidar gizliyor
    JES’ler ölüm saçıyor, iktidar gizliyor

    Denizli’de, "JES’in Tarıma, Sağlığa ve Çevreye Etkileri" paneli düzenlendi. Etkinlikte JES'lerin zararlarına dikkat çekildi, mücadeleye vurgu yapıldı.

    Sendikalar ve dernekler: Alsancak Devlet Hastanesi kapatılmasın
    Sendikalar ve dernekler: Alsancak Devlet Hastanesi kapatılmasın

    Alsancak Devlet Hastanesi'nin kapatılarak yan dal hastaneye çevrilmek istenmesine karşı sendikalar ve mahalle dernekleri açıklama yaptı.

    Haber-Sen: PTT emekçisinin iş yükünü artıran e-tanzim’den vazgeçin
    Haber-Sen: PTT emekçisinin iş yükünü artıran e-tanzim’den vazgeçin

    Haber-Sen e-tanzim satışlarıyla PTT emekçilerinin artan iş yüküne ve emek sömürüsüne dikkat çekerek bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Süleyman Soylu: Evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek
    Süleyman Soylu: Evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, genç bir kadının gözaltına alındığı sırada uğradığı polis taciziyle ilgili tehditlerde bulundu.