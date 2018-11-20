TBB'den avukatÄ± darp eden polis iÃ§in idari soruÅŸturma talebi

TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi, Avukat Fadime Eymirâ€™i darbeden polis memuru hakkÄ±nda idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in Emniyetâ€™e baÅŸvurdu.

TBB Hukuk MüÅŸavirliÄŸi'nce hazÄ±rlanan, TBB BaÅŸkanÄ± Av. Prof. Dr. Metin FeyzioÄŸlu tarafÄ±ndan imzalanan 19 KasÄ±m 2018 tarihli yazÄ±, Ankara ValiliÄŸi, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet Genel MüdürlüÄŸü’ne gönderildi. YazÄ±da, “Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n 2018/92069 sayÄ±lÄ± soruÅŸturma dosyasÄ± kapsamÄ±nda CMK gereÄŸince Ankara Barosu tarafÄ±ndan müdafii olarak atanan meslektaÅŸÄ±mÄ±z Avukat Fadime Eymir, ÅŸüphelinin nöbetçi sorgu hakimliÄŸine sevk edilmesi üzerine, 09.11.2018 günü, ÅŸüphelinin sorgusunda hazÄ±r bulunmak üzere Ankara Adliyesi’nde Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi duruÅŸma salonu önüne geldiÄŸi sÄ±rada dosyayÄ± soruÅŸturma mercileri adÄ±na takip etmekte olan Ankara Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlar Büro AmirliÄŸi’nde görev yaptÄ±ÄŸÄ± bilinen bir kolluk görevlisi tarafÄ±ndan önce sözlü hakarete maruz kalmÄ±ÅŸ ve akabinde adliye koridorunda darp edilmiÅŸtir” denildi.

YazÄ±da, yargÄ±nÄ±n kurucu unsurlarÄ±ndan olan avukatlÄ±k mesleÄŸinin, yargÄ±nÄ±n diÄŸer iki kurucu unsurunu oluÅŸturan iddia ve hüküm makamlarÄ± gibi bir kamu hizmeti olduÄŸunun altÄ± çizildi. AvukatlÄ±k Kanunu’nun ilgili hükümlerine yer verilen yazÄ±da, Türkiye Barolar BirliÄŸi’nin de mesleÄŸe ve meslek mensuplarÄ±na yönelik hak ihlallerine karÅŸÄ± avukatlÄ±k mesleÄŸini ve meslektaÅŸlarÄ±nÄ± savunmak ve bu konularda her türlü yasal ve idari giriÅŸimlerde bulunmakla yükümlü olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. YazÄ±da, ÅŸöyle devam edildi:

“CMK gereÄŸince müdafi olarak atanan ve atandÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma dosyasÄ± kapsamÄ±nda avukatlÄ±k görevini ifa etmek üzere duruÅŸma salonunun önüne gelen avukatÄ±n, kamu görevlisi olan polis memurunun önce sözlü hakaretlerine akabinde ise darp edilmek suretiyle fiziki saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ± Türk Ceza Kanunu kapsamÄ±nda suç teÅŸkil etmekte olup, kamu görevlisi olan polis memuru hakkÄ±nda idari yönden de disiplin soruÅŸturmasÄ± yapÄ±lmasÄ± hususunda gereÄŸini takdirlerinize sunarÄ±m.” (DHA)

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