AsansÃ¶rlÃ¼ iskele yine arÄ±zalandÄ±, 2 boyacÄ± 5'inci katta mahsur kaldÄ±

AsansÃ¶rlÃ¼ iskelenin arÄ±zalanmasÄ± Ã¼zerine, dÄ±ÅŸ cephesini boyadÄ±klarÄ± 9 katlÄ± apartmanÄ±n 5'inci katta mahsur kalan 2 iÅŸÃ§i kurtarÄ±ldÄ±.

Adana Atatürk Caddesi'ndeki 9 katlÄ± Güven ApartmanÄ±'nÄ±n dÄ±ÅŸ cephe binasÄ±nÄ± boyayan 2 iÅŸçi, 17 KasÄ±m günü asansörlü iskelenin arÄ±za yapmasÄ± sonucu mahsur kaldÄ±. 9'uncu katÄ±n balkonundaki PVC pencereye tutunan iÅŸçiler, polis ve itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan güçlükle kurtarÄ±ldÄ±.

â€‹Boya iÅŸleminin devam ettiÄŸi apartmanda 2 iÅŸçi, yine asansördeki arÄ±za nedeniyle bu kez 5'nci katta mahsur kaldÄ±. Ä°ÅŸçiler Mehmet Çelik ve Selim Çakmaz halatlara tutunarak yardÄ±m istedi. Çevredekilerin ihbarÄ± üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, 5'inci kattaki dairenin kapÄ±sÄ±nÄ± kÄ±rÄ±p balkona çÄ±karak iÅŸçileri kurtardÄ±.

Polis ekipleri, asansörün 4 günde iki kez arÄ±za yapmasÄ± üzerine tutanak tutup, çalÄ±ÅŸmalarÄ± durdurdu. (Adana/DHA)

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