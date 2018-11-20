AsansÃ¶r boÅŸluÄŸuna dÃ¼ÅŸen kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

TuÄŸla getirdiÄŸi inÅŸaatÄ±n ikinci katÄ±ndan asansÃ¶r boÅŸluÄŸuna dÃ¼ÅŸen kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ YÄ±ldÃ¶n Cin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Manisa'nÄ±n Soma ilçesi 13 Eylül Mahallesi, Muhtar Halil KurÅŸur Sokak'taki bir inÅŸaata, tuÄŸla getiren YÄ±ldön Cin (52), havanÄ±n kararmaya baÅŸlamasÄ± nedeniyle yükünü boÅŸaltmak için sabahÄ± bekledi. Sabah tuÄŸlalarÄ± indirmek için inÅŸaata gelen iÅŸçiler Cin'i kamyonun baÅŸÄ±nda göremeyince merak edip, inÅŸaata baktÄ±klarÄ±nda, asansör boÅŸluÄŸunda cesediyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±p, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan Cin'in cesedi, Soma Devlet Hastanesi Morgu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°nÅŸaatÄ±n ikinci katÄ±ndan asansör boÅŸluÄŸuna düÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini düÅŸünen polisler, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (Manisa/DHA)

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