2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk on ayÄ±nda 1014 Ã§ocuk cinsel istismara maruz kaldÄ±

CHP'li TanrÄ±kulu, â€˜Ã§ocuk raporuâ€™ yayÄ±mladÄ±. Raporda eÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve Ã§ocuk haklarÄ±nÄ±n korunmadÄ±ÄŸÄ± veya ihlal edildiÄŸi birÃ§ok alana dikkat Ã§ekildi.

Dünya Çocuk HaklarÄ± Günü'nde hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu yayÄ±nlayan CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, son yÄ±llarda gerçekleÅŸen çocuk haklarÄ± ihlallerine dikkat çekti. Rapora göre son 10 ayda 61 çocuk iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirdi, 1014 çocuk ise cinsel istismara maruz kaldÄ±.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu 20 KasÄ±m Dünya Çocuk HaklarÄ± günü vesilesiyle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± “Çocuk Raporu”nu yayÄ±nladÄ±. Raporda eÄŸitimden saÄŸlÄ±ÄŸa, kiÅŸi güvenliÄŸinden yaÅŸam hakkÄ±na kadar, çocuk haklarÄ±nÄ±n korunmadÄ±ÄŸÄ± veya ihlal edildiÄŸi birçok alana dikkat çekildi. TanrÄ±kulu, “ÇocuklarÄ±n hayatÄ±n her alanÄ±nda ÅŸiddete, sömürüye maruz kalabilmesi, neredeyse hiçbir alanda korunur olmamasÄ±, ancak ve ancak çocuk karÅŸÄ±tÄ± bir politikayla mümkün olabilir” dedi.

2 MÄ°LYONA YAKIN MÜLTECÄ° ÇOCUK

Raporda, iÅŸ cinayetlerinde ya da göç ederken hayatÄ±nÄ± kaybeden çocuklara dair veriler de yer aldÄ±. TanrÄ±kulu, 2017 yÄ±lÄ±nda iÅŸ cinayeti sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren çocuk iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ±n en az 60 olarak açÄ±klarken, bu yÄ±lÄ±n ilk 10 ayÄ±nda Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisi (Ä°SÄ°G) verilerine göre 61 çocuk iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini paylaÅŸtÄ±. TanrÄ±kulu, 2 yÄ±l süren OHAL boyunca iÅŸ cinayetlerinin yüzde 14 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 124 çocuk iÅŸçinin öldüÄŸünün altÄ±nÄ± çizdi. AyrÄ±ca TÜÄ°K verilerine göre Türkiye’de yüzde 44’ü mevsimlik iÅŸçi olmak üzere 893 bin tarÄ±m iÅŸçisi çocuk bulunduÄŸu belirtilen raporda, “6-14 yaÅŸ grubunda 292 bin olmak üzere 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda 1 milyon 185 bin çocuÄŸun çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor” denildi. Raporda, basÄ±ndan derlenen bilgilere göre bu yÄ±l en az 16 çocuk mültecinin denizlerde ya da kara sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi ve Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n verilerine göre Türkiye'de 1 milyon 703 bin 665 mülteci çocuk bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

ONBÄ°NLERCE ÇOCUK CÄ°NSEL Ä°STÄ°SMARA MARUZ KALIYOR

Çocuk istismarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla özel bir komisyon kurulmasÄ± için verdikleri önergenin Mart ayÄ±nda TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan reddedildiÄŸini hatÄ±rlatan TanrÄ±kulu, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda çocuk istismarÄ±na ve gebe çocuklara dair verilere yer verdi. Rapor'da, “KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu”nun verilerine göre 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 10 ayÄ±nda en az 1014 çocuÄŸun, TÜÄ°K verilerine göre ise 2014-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 7 bin 466’sÄ± erkek 51 bin 818’i kÄ±z olmak üzere toplam 59 bin 284 çocuÄŸun cinsel istismara maruz kaldÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±. Ancak çocuk koruma odaklÄ± istatistik toplama ve analiz bilgi paylaÅŸÄ±m sistemi oluÅŸturulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen TanrÄ±kulu, “Gerçek sayÄ±nÄ±n bunun çok üzerinde olduÄŸu unutulmamalÄ±dÄ±r” dedi. Raporda, Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker’in CÄ°MER’E yaptÄ±ÄŸÄ± bilgi edinme baÅŸvurusuna gelen yanÄ±tlara göre 2017 yÄ±lÄ± ile 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 6 ayÄ±nda, kayÄ±tlara geçen 21 bin 957 gebe çocuk bulunduÄŸu paylaÅŸÄ±ldÄ±.

CEZAEVLERÄ°NDE 3 BÄ°N ÇOCUK VAR

TanrÄ±kulu, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Åžaban YÄ±lmazÄ±n, geçtiÄŸimiz günlerde TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu'na verdiÄŸi bilgiye göre, cezaevlerinde 743'ü annesiyle kalan bebekler olmak üzere 3 bin çocuk olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 10 ayÄ± içinde kolluk güçlerine ait zÄ±rhlÄ± araçtan ateÅŸ açÄ±lmasÄ± sonucunda 1 çocuÄŸun yaralandÄ±ÄŸÄ±, polis ve asker araçlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu kazalarda 1 çocuÄŸun öldüÄŸü, 6 çocuÄŸun ise yaralandÄ±ÄŸÄ±, kara mayÄ±nlarÄ±, sahipsiz patlayÄ±cÄ±lar nedeniyle en az 3 çocuÄŸun öldüÄŸü, 12 çocuÄŸun ise yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisi de raporda yer aldÄ±.

ANADÄ°LDE EÄžÄ°TÄ°M HAKKI 'ÇEKÄ°NCESÄ°'

ÇocuklarÄ±n eÄŸitim haklarÄ±nÄ±n da ihlal edildiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen TanrÄ±kulu, Çocuk HaklarÄ± SözleÅŸmesi'ni ve “BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar UluslararasÄ± SözleÅŸmesi”ni, eÄŸitim hakkÄ±nÄ±, anadilde eÄŸitim ve inançlara uygun dini eÄŸitim alma haklarÄ±nÄ± düzenleyen maddelerine Türkiye’nin çekince koyarak imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. TanrÄ±kulu, “Türkiye’de Kürtçe sadece seçmeli ders olarak okutulmaktadÄ±r. Özellikle Alevi inancÄ±na mensup çocuklarÄ±n zorunlu din dersine tabi tutulmasÄ± sözleÅŸmeye aykÄ±rÄ±dÄ±r” dedi. Raporda, resmi verilere göre Türkiye’de 3-17 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda 422 bin dolayÄ±nda engelli çocuk bulunduÄŸu vurgulanarak, çocuk engellilerin de çeÅŸitli olumsuz ayrÄ±mcÄ±lÄ±klara ve hak mahrumiyetlerine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± çizildi. (Ankara/EVRENSEL)

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