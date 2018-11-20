â€˜MÃ¼lteci Ã§ocuklarÄ±n yaÅŸam ve korunma haklarÄ± ihlal ediliyorâ€™

DiyarbakÄ±r Barosundan Ã‡ocuk HaklarÄ± GÃ¼nÃ¼ ile ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ± ve mÃ¼lteci Ã§ocuklarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± hak ihlallerine dikkat Ã§ekti.

DiyarbakÄ±r Barosu Çocuk HaklarÄ± Merkezi BaÅŸkanÄ± Av. Mehmet Emin Çoban tarafÄ±ndan okunan açÄ±klamada Türkiye’nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Çocuk HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nde yer alan çocuklarÄ±n eÄŸitim, ifade özgürlüÄŸü, kendi kültürünü yaÅŸatma ve kendi dilini özgürce kullanma haklarÄ±nÄ± içeren 17., 29. Ve 30.maddelerine koyduÄŸu çekincenin çocuÄŸun ruhsal geliÅŸimi için doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ± ve bu çekincelerin derhal kaldÄ±rmasÄ± gerektiÄŸi vurgulanarak; “Tüm dünya Ülkeleri genelinde ve ülkemiz özelinde de çocuklarÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± hak ihlalleri giderek atmakta, yaÅŸam haklarÄ± ihlal edilen, her yönü ile sömürülen çocuk iÅŸçilerin, çocuk gelinlerin, cinsel istismara maruz kalan ve fuhuÅŸa itilen çocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n hÄ±zla artmasÄ± bizleri endiÅŸelendirmektedir” denildi.

Mülteci çocuklarÄ±n yaÅŸama ve korunma haklarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde ihlal edildiÄŸi vurgulanan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi; “Yasal kapsamda yaÅŸama, saÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve barÄ±nma haklarÄ±na iliÅŸkin düzenlemeler mevcut olmakla birlikte, göç yönetimindeki idari yetersizlikler ve altyapÄ± sorunlarÄ± nedeniyle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve mülteci çocuklar yasalarÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bu haklara eriÅŸememekte, iyi beslenememekte, sosyal izolasyon ortamÄ±nda büyümekte, hastalandÄ±klarÄ±nda uygun tedaviler görememekte, nitelikli eÄŸitim haklarÄ±ndan mahrum kalmakta, cinsel istismara ve her türlü riske açÄ±k hale gelmektedirler.

YÄ±lÄ±n ilk on ayÄ±nda 62 Ã§ocuk iÅŸÃ§i, iÅŸ cinayetinde hayatÄ±nÄ± kaybetti

Mülteci yoksulluÄŸu, beraberinde çocuk ölümleri, çocuk iÅŸçiliÄŸi, dilencilik, çocuk fuhuÅŸu ve ticareti de mücadele edilmesi gereken komplike sorunlar olarak artÄ±ÅŸ göstermektedir. BM Çocuk HaklarÄ±na Dair SözleÅŸme’nin 22. Maddesi’ne göre, Türkiye kendi topraklarÄ±nda mülteci olan tüm çocuklarÄ±n SözleÅŸme’de yer alan haklardan faydalanmasÄ± için gerekli önlemleri almakla yükümlü olduÄŸunu bir kez daha hatÄ±rlatmak isteriz.”

Kamu görevlilerinin faili olduÄŸu bir çok çocuk ölümünün cezasÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ± yargÄ±lamalarÄ±n cezasÄ±zlÄ±kla sonuçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Çoban “ Bölgemiz genelinde devam etmekte olan silahlÄ± çatÄ±ÅŸmalarda, çocuklarÄ±n yaÅŸama ve korunma haklarÄ±na iliÅŸkin olarak, devletin BM Çocuk HaklarÄ±na Dair SözleÅŸmesi’nin 38.maddesinde yer alan, çocuklarÄ±n yaÅŸama hakkÄ±nÄ± teminat altÄ±na alma, silahlÄ± çatÄ±ÅŸmalardan etkilenen çocuklara koruma ve bakÄ±m saÄŸlamak üzere mümkün olan her türlü önlemi de almak zorunda olduÄŸunu bir kez daha hatÄ±rlatmak isteriz” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Av. MoroÄŸlu: Ã‡ocuk haklarÄ± konusunda yasalar var ama uygulanmÄ±yor

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