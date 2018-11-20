'Ã‡ocuklar evinde bile gÃ¼vende deÄŸiller'

DiyarbakÄ±r Barosu ve Ä°HD DiyarbakÄ±r Åžubesi Ã‡ocuk HaklarÄ± GÃ¼nÃ¼'nde yaÅŸanan hak ihlallerine dikkat Ã§ekti.

DiyarbakÄ±r Barosu ve Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) DiyarbakÄ±r Åžubesi Çocuk HaklarÄ± Günü'nde çocuklarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hak ihlallerine dikkat çekti.

DiyarbakÄ±r Barosu Çocuk HaklarÄ± Merkezi BaÅŸkanÄ± Av. Mehmet Emin Çoban tarafÄ±ndan okunan açÄ±klamada Türkiye’nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Çocuk HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nde yer alan çocuklarÄ±n eÄŸitim, ifade özgürlüÄŸü, kendi kültürünü yaÅŸatma ve kendi dilini özgürce kullanma haklarÄ±nÄ± içeren 17., 29. Ve 30.maddelerine koyduÄŸu çekincenin çocuÄŸun ruhsal geliÅŸimi için doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ± ve bu çekincelerin derhal kaldÄ±rmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

AçÄ±klamada “ÇocuklarÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± hak ihlalleri giderek atmakta, yaÅŸam haklarÄ± ihlal edilen, her yönü ile sömürülen çocuk iÅŸçilerin, çocuk gelinlerin, cinsel istismara maruz kalan ve fuhuÅŸa itilen çocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n hÄ±zla artmasÄ± bizleri endiÅŸelendirmektedir” denildi.

Mülteci çocuklarÄ±n yaÅŸama ve korunma haklarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde ihlal edildiÄŸi vurgulanan açÄ±klamada “Göç yönetimindeki idari yetersizlikler ve altyapÄ± sorunlarÄ± nedeniyle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve mülteci çocuklar yasalarÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bu haklara eriÅŸememekte, iyi beslenememekte, sosyal izolasyon ortamÄ±nda büyümekte, hastalandÄ±klarÄ±nda uygun tedaviler görememekte, nitelikli eÄŸitim haklarÄ±ndan mahrum kalmakta, cinsel istismara ve her türlü riske açÄ±k hale gelmektedirler. Mülteci yoksulluÄŸu, beraberinde çocuk ölümleri, çocuk iÅŸçiliÄŸi, dilencilik, çocuk fuhuÅŸu ve ticareti de mücadele edilmesi gereken komplike sorunlar olarak artÄ±ÅŸ göstermektedir. BM Çocuk HaklarÄ±na Dair SözleÅŸme’nin 22. Maddesi’ne göre, Türkiye kendi topraklarÄ±nda mülteci olan tüm çocuklarÄ±n SözleÅŸme’de yer alan haklardan faydalanmasÄ± için gerekli önlemleri almakla yükümlü olduÄŸunu bir kez daha hatÄ±rlatmak isteriz.” denildi.

YÄ±lÄ±n ilk on ayÄ±nda 62 Ã§ocuk iÅŸÃ§i, iÅŸ cinayetinde hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kamu görevlilerinin faili olduÄŸu bir çok çocuk ölümünün cezasÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ± yargÄ±lamalara dikkat çeken Çoban “Bölgemiz genelinde devam etmekte olan silahlÄ± çatÄ±ÅŸmalarda, çocuklarÄ±n yaÅŸama ve korunma haklarÄ±na iliÅŸkin olarak, devletin BM Çocuk HaklarÄ±na Dair SözleÅŸmesi’nin 38. maddesinde yer alan, çocuklarÄ±n yaÅŸama hakkÄ±nÄ± teminat altÄ±na alma, silahlÄ± çatÄ±ÅŸmalardan etkilenen çocuklara koruma ve bakÄ±m saÄŸlamak üzere mümkün olan her türlü önlemi de almak zorunda olduÄŸunu bir kez daha hatÄ±rlatmak isteriz” denildi.

Ä°HD: ÇOCUK HAKLARI Ä°HLAL EDÄ°LÄ°YOR

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) DiyarbakÄ±r Åžubesi Çocuk HaklarÄ± Komisyonu da, gün vesilesiyle dernek binasÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Ä°HD yöneticisi Av. Ercan YÄ±lmaz, Türkiye’de yaÅŸayan çocuklarÄ±n büyük bir kÄ±smÄ±nÄ±n sözleÅŸmeyle güvence altÄ±na alÄ±nan haklarÄ±nÄ±n, hemen her gün onlarca kez ihlal edildiÄŸine dikkat çekti.

ÇOCUK Ä°STÄ°SMARI

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerini paylaÅŸan YÄ±lmaz, “Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2018 yÄ±lÄ± Haziran verilerine göre, Türkiye’de yÄ±lda ortalama 8 bin çocuk cinsel istismara uÄŸruyor. ECPAT’in 2015 yÄ±lÄ± Türkiye Raporu’na göre; çocuklar, Türkiye’de cinsel ÅŸiddete en fazla maruz kalan grubu oluÅŸturmakta, Türkiye’deki cinsel suçlarÄ±n yüzde 46’sÄ± çocuklara karÅŸÄ± iÅŸlenmektedir. ÇocuÄŸun cinsel istismarÄ±nda Türkiye dünya listesinde 3’üncü sÄ±rada olup TÜÄ°K verilerine göre, son 10 yÄ±lda 482 bin 908 kÄ±z çocuÄŸu devletin izniyle evlendirilmiÅŸ, son 6 yÄ±lda 142 bin 298 çocuk anne olmuÅŸ, 2002’den bu yana ise 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda 440 bin çocuk doÄŸum yapmÄ±ÅŸ, bu çocuklarÄ±n 15 bin 937’sinin 15 yaÅŸÄ±n altÄ±nda olduÄŸu kayÄ±tlara geçmiÅŸtir. ÇocuklarÄ±n adalete eriÅŸim konusunda yaÅŸadÄ±klarÄ± engeller düÅŸünüldüÄŸünde gerçek sayÄ±larÄ±n resmi kayÄ±tlar ile tespit edilen vakalarÄ±n çok üstünde olduÄŸu bir gerçektir” diye konuÅŸtu.

‘743 ÇOCUK CEZAEVÄ°NDE’

Cezaevinde anneleriyle kalan çocuklara deÄŸinen YÄ±lmaz, “Türkiye’de 743 çocuk anneleriyle birlikte halen cezaevinde bulunmaktadÄ±r. Ebeveynleriyle ceza evinde kalmak zorunda olan çocuklarÄ±n üstün yararlarÄ± gereÄŸi, ebeveynler tutuklama dÄ±ÅŸÄ±ndaki tedbirlere tabi tutulmalÄ±dÄ±r. (elektronik kelepçe, yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±, haftanÄ±n belirli günleri imza atma gibi) Yine PozantÄ± ve Åžakran cezaevinde yaÅŸanan iÅŸkence, istismar ve kötü muamele uygulamalarÄ± devlet korumasÄ± altÄ±nda dahi çocuklarÄ±n güvende olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermektedir” ifadelerini kullandÄ±.

ANADÄ°LDE EÄžÄ°TÄ°M

YÄ±lmaz, anadillerinde eÄŸitim görmeyen binlerce çocuÄŸun “öÄŸrenim zorluÄŸu” ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, anadilde eÄŸitimin konusu yapay ve geçici çözümlerle deÄŸil somut ve uluslararasÄ± standartlara uygun bir biçimde çözülmesi gerektiÄŸini söyledi.

‘ÇOCUKLAR EVÄ°NDE BÄ°LE GÜVENDE DEÄžÄ°L’

AladaÄŸ ve Kulp’ta bulunan yurttalar da çÄ±kan yangÄ±ndan ölen çocuklarÄ± hatÄ±rlatan YÄ±lmaz, “Devletin aÅŸÄ±rÄ± güvenlikçi politikalarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± ihlallere en somut örnek, Silopi’de Muhammed ve Furkan kardeÅŸlerin kendi evlerinde uyurken polis panzerinin evlerinin duvarÄ±nÄ± yÄ±kmasÄ± sonucunda hayatlarÄ±nÄ± kaybettikleri olaydÄ±r. Bu olay bölgede yaÅŸayan çocuklarÄ±n kendi evlerinin içinde dahi güvenli bir alana sahip olmadÄ±klarÄ± göstermektedir” dedi.

YÄ±lmaz, Türkiye’de çocuk haklarÄ±nÄ±n her alanda güvence altÄ±na alÄ±nmasÄ± ve ihlallerin son bulmasÄ± için yetkilileri sorumluluk almaya davet etti. (HABER MERKEZÄ°)

Av. MoroÄŸlu: Ã‡ocuk haklarÄ± konusunda yasalar var ama uygulanmÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 15:08

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