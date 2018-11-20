TTB: â€˜SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± AnayasayÄ± hiÃ§e sayÄ±yorâ€™

TTB Merkez Konseyi Ã¼yesi Dr. YaÅŸar UlutaÅŸâ€™Ä±n aile hekimliÄŸi sÃ¶zleÅŸmesi feshedildi.

“SavaÅŸ Bir Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Sorunudur” açÄ±klamasÄ± nedeniyle TTB Merkez Konsey üyesi hekimlere yönelik haksÄ±z ve hukuksuz uygulamalara bir yenisi daha eklendi. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. YaÅŸar UlutaÅŸ’Ä±n aile hekimliÄŸi sözleÅŸmesi feshedildi. TTB Merkez Konsey BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman, cezalandÄ±rmanÄ±n TTB faaliyetlerine müdahale ve baskÄ± altÄ±na alma amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n anayasayÄ± hiçe saÄŸdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. TTB Merkez Konsey üyeleri Bülent NazÄ±m YÄ±lmaz’Ä±n “Devlet MemurluÄŸundan ÇÄ±karma” talebi ile yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesi, Selma Güngör’ün aile hekimliÄŸi sözleÅŸmesinin fesh edilmesinin ardÄ±ndan ÅŸimdi de TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. YaÅŸar UlutaÅŸ’Ä±n aile hekimliÄŸi sözleÅŸmesi feshedildi.

Konuya iliÅŸkin olarak TTB Genel Merkezi’nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenlendi. ToplantÄ±ya, TMMOB Genel BaÅŸkanÄ± Emin Koramaz, KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik ve sendika ve meslek odalarÄ±nÄ±n yürütme kurulu üyeleri katÄ±ldÄ±. TTB Merkez Konsey BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n Merkez Konsey üyesi hekimleri cezalandÄ±rarak, TTB faaliyetlerine müdahale etmeye ve baskÄ± altÄ±na almaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. AdÄ±yaman, meslek örgütlerinin saÄŸlÄ±klÄ± ve barÄ±ÅŸ içinde yaÅŸanÄ±labilir bir çevrenin hak olarak hayata geçirilmesi ve insan eliyle yaratÄ±lan her türlü ÅŸiddetin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için mücadele ettiÄŸine dikkat çekerek, “SavaÅŸ Bir Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Sorunudur” açÄ±klamasÄ± politik karar ve ideolojilerden baÄŸÄ±msÄ±z, dünyada ve ülkemizde saÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehdit eden bütün durumlarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebini içermektedir” dedi. TTB’nin insanlÄ±k deÄŸerlerinin birikiminden süzülerek gelen iyi hekimlik deÄŸerlerinin savuncuusu olduÄŸunu ifade eden AdÄ±yaman ÅŸunlarÄ± söyledi: “TTB Merkez Konsey üyelerinin meslek kuruluÅŸlarÄ±nda yürüttükleri görevleri Devlet Memuru olarak yürütttükleri görevlerinden baÄŸÄ±msÄ±zdÄ±r. Bu durum baÅŸta Anayasa olmak üzere demokratik haklarÄ±n bir sonucudur. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± bu soruÅŸturmalarla kendini yargÄ±nÄ±n yerine koymakta, yargÄ±nÄ±n kararÄ±nÄ± bekleme sabrÄ± bile göstermemektedir”.

SAÄžLIK BAKANLIÄžI EVRENSEL Ä°NSANLIK DEÄžERLERÄ°NÄ° HATIRLAMALI

AdÄ±yaman, BakanlÄ±ÄŸÄ±n kendi kurumlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan TTB Merkez Konsey üyelerini görevleriyle ilgili olmayan nedenlerle “memuriyetten çÄ±karma” talebiyle soruÅŸturmasÄ±nÄ±n Anayasa’nÄ±n meslek örgütleri ile ilgili hükümlerini hiçe saymasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini vurguladÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ± bu anlayÄ±ÅŸtan vazgeçmeye çaÄŸÄ±ran AdÄ±yaman, “Yetkilerini kötüye kullanma anlamÄ±na gelen bu soruÅŸturma ve görevden alma iÅŸlemlerini sonlandÄ±rmaya, evrensel insanlÄ±k deÄŸerlerini hatÄ±rlamaya ve görevden alÄ±nan merkez konsey üyelerini görevlerine iade etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” dedi. Türk DiÅŸ Hekimleri BirliÄŸi (TDB) Dr. Ä°lker Cebeci, “Anayasayla güvence altÄ±na alÄ±nan bir hak için mesleklerinden edilen hekimler için yapÄ±lacak olan tüm haksÄ±z hukuksuz eylemelerin karÅŸÄ±sÄ±nda olacaÄŸÄ±z. Her zaman beraberiz, bir aradayÄ±z” diye konuÅŸtu. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 14:44

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