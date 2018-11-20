Putin: ABD'nin anlaÅŸmadan Ã§Ä±kma kararÄ± cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±lmayacak

Putin ABD'nin Orta Menzilli NÃ¼kleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±'ndan Ã§Ä±kma kararÄ±na 'Moskova tarafÄ±ndan cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±lmayacak' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±'ndan çekilmesi kararÄ±na Moskova tarafÄ±ndan cevap verileceÄŸini söyledi.

Putin, Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± yöneticileriyle savunma sanayisinin geliÅŸmesine yönelik toplantÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±'ndan çÄ±kma kararÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Rusya'nÄ±n herhangi bir füze savunma sistemini aÅŸabilecek hipersonik silahlara sahip olduÄŸunu söyleyen Putin, "ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±'ndan çÄ±kma kararÄ± Moskova tarafÄ±ndan cevapsÄ±z kalmayacak ve bÄ±rakÄ±lmayacak" dedi.

TRUMP’IN Ä°DDÄ°ASI NEDÄ°R?

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Rusya ile ülkesi arasÄ±nda geçmiÅŸte imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±'ndan (INF) çekileceklerini duyurmuÅŸ, "Biz anlaÅŸmada kalan taraf olduk ve anlaÅŸmaya saygÄ± gösterdik ancak Rusya ne yazÄ±k ki bu anlaÅŸmaya saygÄ± göstermedi. Bu nedenle anlaÅŸmayÄ± feshedeceÄŸiz, anlaÅŸmadan çekileceÄŸiz" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak DoÄŸu'daki müttefiklerini korumayÄ± amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±, 1987'de Washington'da imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.

1987'de Washington'da imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atÄ±lan güdümlü füzesi almasÄ±nÄ±, üretmesini ya da test etmesini yasaklÄ±yor. ABD, Rusya'yÄ± sÄ±k sÄ±k bu anlaÅŸmayÄ± ihlal etmekle suçluyordu.

Ä°LK DEFA GÜNDEME GELMÄ°YOR

“INF anlaÅŸmasÄ±nÄ±n iptali” tartÄ±ÅŸmasÄ± ilk defa gündeme gelmiyor. ABD birçok defa Rusya’yÄ± anlaÅŸmayÄ± ihlalle suçladÄ±. ekim ayÄ±nda ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Rusya'nÄ±n geliÅŸtirmekte olduÄŸu orta mesafeli füzelerin INF AntlaÅŸmasÄ±'na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ve “bu füzelerin vurularak yok edilmesi” gerektiÄŸini söylemiÅŸti. Bu sözleri gerilimi tÄ±rmandÄ±rÄ±nca da, “Rusya'ya önleyici füze saldÄ±rÄ±sÄ± ile vurmayÄ± kast etmedim. Rusya INF’ye uymazsa biz de ABD ve NATO’nun çÄ±karlarÄ±nÄ± korumak adÄ±na benzer kapasiteye sahip olmak durumunda kalÄ±rÄ±z” diyerek geri adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Trump'tan Ã‡in ve Rusya'ya yeni nÃ¼kleer tehdidi

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