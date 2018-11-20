Meteorolojiden saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

Marmara, Ege, BatÄ± Akdeniz, Karadeniz ve Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeyinde yarÄ±n saÄŸanak etkili olacak.Â

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan duyuruya göre, Türkiye'nin genelinde yarÄ±n havanÄ±n parçalÄ±, yer yer çok bulutlu olmasÄ± bekleniyor. Marmara, Ege, BatÄ± Akdeniz, Karadeniz ve Ä°ç Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, NevÅŸehir, Aksaray, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Ardahan çevrelerinde yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n etkili olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, Marmara ve KÄ±yÄ± Ege ile BatÄ± Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer gök gürültülü saÄŸanak, DoÄŸu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde olmasÄ± öngörülüyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Edirne, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ'Ä±n kuzeybatÄ±sÄ±nda "kuvvetli" olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Ä°STANBUL VE ÇEVRESÄ°NDE CUMAYA KADAR YAÄžIÅž VAR

Marmara Bölgesi, bu geceden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin etkisi altÄ±na girecek.

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Ä°stanbul ve çevresinin bu geceden itibaren, Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin etkisine gireceÄŸi tahmin ediliyor. YarÄ±n görülecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, cuma günü bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Bölge genelinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sÄ±caklÄ±klarÄ± da perÅŸembe gününden itibaren, Karadeniz üzerinden gelecek soÄŸuk havanÄ±n etkisiyle düÅŸecek. SÄ±caklÄ±klarÄ±n Marmara'da pazar gününe kadar hissedilir ÅŸekilde 4 ila 8 derece azalacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

YarÄ±n, Marmara Bölgesi genelinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi, genel olarak saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak ÅŸeklinde olmasÄ± öngörülen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Edirne, KÄ±rklareli ile TekirdaÄŸ'Ä±n batÄ± ilçelerinde (Hayrabolu ve Malkara) yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

PerÅŸembe günü, bölge genelinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi öngörülüyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ä°stanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 14:47

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