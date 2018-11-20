ErdoÄŸan: TÃ¼rkiye'de olunca akademisyen falan filan

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan Anadolu KÃ¼ltÃ¼r operasyonuna iliÅŸkin konuÅŸtu: Kendi Ã¼lkenizde olunca feryad figan, TÃ¼rkiye'de olunca akademisyendir filan.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki konulara iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir iddianamesi hazÄ±rlanmadan tutuklu bulunan Osman Kavala'nÄ±n yönetim kurulu baÅŸkanÄ± olduÄŸu Anadolu Kültür'e yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda akademisyenlerin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin olarak konuÅŸan ErdoÄŸan, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n tutuklamalarÄ± eleÅŸtirmesine tepki gösterdi ve “Kendi ülkenizde olunca feryad figan. Türkiye'de olunca akademisyendir falan filan. Gelin siz bunlarÄ± bizim külahÄ±mÄ±za anlatÄ±n” dedi.

Washington yönetimi, Anadolu Kültür giriÅŸimine karÅŸÄ± yapÄ±lan soruÅŸturmada gözaltÄ±na alÄ±nan akademisyen ve sivil toplum temsilcilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için Türkiye'ye çaÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu. BakanlÄ±k Sözcüsü Heather Nauert, “Amerika BirleÅŸik Devletleri, Türkiye’nin Anadolu Kültür DerneÄŸi’yle iliÅŸkisi olan akademisyen, gazeteci ve sivil toplum aktivistlerini gözaltÄ±na almasÄ±ndan büyük endiÅŸe duymaktadÄ±r” demiÅŸti.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

“Gezi ParkÄ± ile iliÅŸkili kiÅŸiler gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BatÄ±'dan ve malum çevrelerden açÄ±klama geliyor. Dünyada bu iÅŸlerin finansörü olduÄŸu gibi, Türkiye'de de finansörü olan kiÅŸiler var. BatÄ± bu kiÅŸi içeri alÄ±nÄ±nca neden rahatsÄ±z oluyor? Kendi ülkenizde olunca feryad figan. Türkiye'de olunca akademisyendir falan filan. Siz bunlarÄ± bizim külahÄ±mÄ±za anlatÄ±n.

TürkAkÄ±m Boru HattÄ±'nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±k. KonuÅŸacaksanÄ±z gelin bunlarÄ± konuÅŸalÄ±m. Gündemlerinde hâlâ Türkiye'yi nasÄ±l karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rÄ±z var. Milletimiz 4 ay sora en büyük dersi sandÄ±kta verecektir.

Ülkemizde son dönemlerde eski Türkiye'de kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸümüz tartÄ±ÅŸmalarÄ±n içine çekilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. DünyanÄ±n 21. yüzyÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±na hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± dönemde, ülkemizin baskÄ± dönemine çekilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± manidardÄ±r. Buna bir isim verilecekse gericiliktir, çaÄŸdÄ±ÅŸÄ±lÄ±ktÄ±r.

‘BÄ°ZDEN ÖNCE ÅžEHRÄ°N HER YERÄ°NDEN RÜÅžVETÇÄ°LÄ°K AKIYORDU’

Biz bu ÅŸehri devraldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda musluklar hariç ÅŸehrin her yeri akÄ±yordu. Åžehrin her yerinden mezhepçilik, rüÅŸvetçilik akÄ±yordu. Su derseniz, o hiç akmÄ±yordu. CHP'nin tahribatÄ±nÄ± gidermek bize nasip oldu.

Türkiye'nin tarihinde adÄ± yoklukla, faÅŸizan baskÄ±yla özdeÅŸleÅŸmiÅŸ bir partinin aynÄ± kafada gidiyor olmasÄ±nÄ± ülkemizin talihsizliÄŸi olarak görüyoruz. Rahmetli Nurettin Topçu, 'Kendimiz dÄ±ÅŸÄ±nda nereye koÅŸtuysak gurbette kaldÄ±k' der. Milletimiz kendisi ile aynÄ± deÄŸerleri yaÅŸayan ve yaÅŸatan, aynÄ± türküleri söyleyen yerli ve milli siyasetçi ile siyaset istiyor. ArtÄ±k her adÄ±mÄ±nÄ± devlet ve millet düÅŸmanlarÄ± ile birlikte atanlar ne kadar uÄŸraÅŸÄ±rlarsa uÄŸraÅŸsÄ±nlar yeniden hortlayamayacaklardÄ±r. Bu ülkenin CumhurbaÅŸkanÄ±'ndan baÅŸlayÄ±p, milletin kendisine hakaret eden bu CHP zihniyeti hak ettiÄŸi cevabÄ± 31 Mart'ta sandÄ±kta alacaktÄ±r.

YEREL SEÇÄ°MLERDE ADAY BELÄ°RLEME SÜRECÄ°

Ben neden buradan deÄŸil de ÅŸuradan aday gösterildim diyorsa kusura bakmasÄ±n. GörüÅŸmeler yapÄ±lÄ±r, sen filanca yerden adaysÄ±n denince, 'Eyvallah' der, çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlarsÄ±n. 3 dönem üst üste belediye baÅŸkanÄ± olamayacak dedik ama baÅŸarÄ±lÄ± gördüklerimizi farklÄ± yerlerde konumlandÄ±racaÄŸÄ±z. Ben neden aday yapÄ±lmasÄ±n derken genel merkez skalasÄ±yla seninki farklÄ± demektir. Neden aday yapÄ±lmayÄ±nca bozuluyorsun? (HABER MERKEZÄ°)

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