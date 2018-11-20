Gazeteci İshak Karakaş’ın dava dosyası mütalaa için savcıya gönderildi

Gazeteci İshak Karakaş’ın da aralarında bulunduğu 10 kişinin “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı dava ertelendi.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin harekatına dair eleştiride bulundukları gerekçesiyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanan 10 kişinin üçüncü duruşması görüldü. Çağlayan’daki İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına, sanıklar İshak Karakaş, Yücel Üney, Ömer Karakurt ve Şervan Dinçer ile avukatları katıldı.

Ara mütalaasını sunan savcı, sanıklar hakkındaki dijital inceleme raporlarının dönüşünün henüz sağlanmadığını ve gelinen aşamada raporların dosyaya yenilik katmayacağını savunarak, mahkemeden bu ara karardan dönülmesini talep etti. Savcı ayrıca, mütalaasını hazırlayabilmek için dosyanın tebliğ edilmesini istedi.

Sanıklardan Yaşar Yılmaz Altunbilek’in avukatı Cevriye Keskin söz alarak, savcının mütalaasına katılmadıklarını ve eksikliklerin tamamlanması gerektiğini söyledi.

İshak Karakaş’ın avukatlarından Yıldız İmrek de, mütalaaya katılmadıklarını belirterek müvekkilinin yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Daha sonra söz alan İshak Karakaş da, gazetecilik mesleği gereği yurtdışına çıkması gerektiğini belirterek yurtdışı yasağının kaldırılmasını istedi.

DURUŞMA 17 OCAK’A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması yönündeki talebin reddine karar verdi. Mahkeme, dijital inceleme raporlarının dosyaya katkı sağlamayacağı kanaatiyle raporların beklenmesinden vazgeçti. Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya verilmesine karar vererek duruşmayı 17 Ocak saat 09.50’ye ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Aralarında Halkın Nabzı gazetesinin imtiyaz sahibi İshak Karakaş’ın da bulunduğu 9 kişi geçtiğimiz ocak ayında, tutuklanmıştı. 9’u tutuklu 10 kişi hakkında “örgüt propagandası” suçlamasıyla açılan davanın mayıs ayında görülen ilk duruşmasında, tüm tutuklu sanıklar tahliye edilmişti.

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