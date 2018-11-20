Trump'Ä±n iltica baÅŸvurularÄ±na ret kararÄ± durduruldu

ABD'de federal mahkeme, Donald Trump'Ä±n Ã¼lkeye kaÃ§ak yollardan girenlerin iltica baÅŸvurularÄ±nÄ± reddeden kararÄ±nÄ± durdurdu.

ABD'de BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n ülkeye kaçak yollardan giriÅŸ yapanlarÄ±n iltica baÅŸvurularÄ±nÄ±n reddedilmesini öngören BaÅŸkanlÄ±k Bildirgesi federal mahkeme tarafÄ±ndan engellendi.

BBC'nin haberine göre, San Francisco'daki Bölge Mahkemesi YargÄ±cÄ± Jon Tigar, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n iddialarÄ±nÄ± dinledikten sonra bildirge için geçici men kararÄ± aldÄ±.

Trump'Ä±n gÃ¶Ã§men ilticalarÄ±nÄ±n reddedilmesi kararÄ±na karÅŸÄ± dava aÃ§Ä±ldÄ±

Trump, ay baÅŸÄ±nda ABD'ye kaçak yollardan giriÅŸ yapanlarÄ±n iltica baÅŸvurularÄ±nÄ±n reddedilmesini öngören BaÅŸkanlÄ±k Bildirgesi'ni imzalamÄ±ÅŸtÄ±. Trump bildirge ile Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doÄŸru yola çÄ±kan mülteci konvoyunu engellemek istemiÅŸti.

Bildirge ile Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye girenlerin, ABD sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± kontrol noktalarÄ± haricindeki bölgelerden geçmesi durumunda iltica baÅŸvurusunda bulunmalarÄ±nÄ±n önüne geçmeyi hedefliyor.

Donald Trump daha önce göçmen konvoyunun ülkeye giriÅŸine izin vermeyeceklerini vurgulamÄ±ÅŸ ve "SÄ±nÄ±r Kontrol güçleriyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birliklerinin yanÄ± sÄ±ra sÄ±nÄ±ra 10 ila 15 bin asker göndereceÄŸiz. Kimse sÄ±nÄ±rdan içeri girmeyecek. Bu kiÅŸilerin içeri girmesine izin vermeyeceÄŸiz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

GÃ¶Ã§men karavanÄ±: Miamiâ€™ye vardÄ±ÄŸÄ±mda seni arayacaÄŸÄ±m

www.evrensel.net