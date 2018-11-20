Hopa'da â€˜HalkÃ§Ä±, demokratik yerel yÃ¶netim nasÄ±l olmalÄ±?â€™ paneli

Yerel seÃ§imler yaklaÅŸÄ±rken, â€˜nasÄ±l bir yerel yÃ¶netimâ€™ konulu tartÄ±ÅŸmalar hÄ±z kazandÄ±. Hopaâ€™da da vatandaÅŸlar yerel yÃ¶netim panelinde buluÅŸtu.

Hopa'da oluÅŸturulan Yerel Yönetim Ä°nsiyatifi'nin çaÄŸrÄ±sÄ±yla, Hopa Ticaret ve Sanayi OdasÄ± konferans salonunda "HalkçÄ±, demokratik yerel yönetimler nasÄ±l olmalÄ±dÄ±r? konulu panel gerçekleÅŸtirildi. Panele EMEP, HDP, ÖDP, Halkevleri ve CHP, sendika temsilcileri, kitle örgütleri ve çok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±da konuÅŸan Mimar Mahmut Zeytinci yerel yönetimlerin yasal iÅŸleyiÅŸi ve yerel yönetimlerde yapÄ±labilecek hususlar konusunda açÄ±klamalarda bulundu.

Emek Partisi adÄ±na söz alan emekli eÄŸitimci Hasan AzaklÄ± yerel yönetimlerin iÅŸleyiÅŸinde mahalle meclislerinin önemini anlattÄ±. Mahalle meclislerinin kaÄŸÄ±t üzerinde, formalite icabÄ± oluÅŸturulan bir organ deÄŸil, mahallelerde halkÄ±n temel sorunlarÄ±nÄ±n dile getirilip yerel yönetimlerce çözüme kavuÅŸturulmasÄ± için aktif ve iÅŸlevsel bir rol üstlenecek organ olmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. AzaklÄ±, kadÄ±nlarÄ±n yerel yönetimlerde temsiliyetinin Hopa'da içler acÄ±sÄ± olduÄŸunu vurgulayarak “Hopa'da kadÄ±n temsiliyetinin adÄ± yok, bu nedenle kadÄ±nlar siyasal yaÅŸamda ve temsiliyette daha etkin rol almalÄ±. Siyasal çevrelerde erkek egemenliÄŸi baskÄ±n, bu durumun kÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir” dedi. AzaklÄ±, belediyelerin kültürel ve sanatsal aktivitelere aÄŸÄ±rlÄ±k vermesi gerektiÄŸini, karar mekanizmalarÄ±nÄ±n mahallelerde halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini ifade ederek, bu durumun iÅŸlevsel hale getirilmesinin önemsenmesini dile getirdi. AzaklÄ± son olarak muhtarlÄ±klarÄ±n önemine iÅŸaret etti.

ToplantÄ±ya katÄ±lan konuÅŸmacÄ±lar da Hopa'da yerel yönetimin nasÄ±l olmasÄ± gerektiÄŸine dair görüÅŸlerini dile getirdi. (Artvin/EVRENSEL)

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