BahÃ§eli: Gezi'nin finansÃ¶rleriyle mÃ¼cadelenin neresi kaygÄ± verici?

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki konulara iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Bahçeli'nin grup toplantÄ±sÄ±ndaki konuÅŸmasÄ± ÅŸöyle:

“Ä°slam topluluklarÄ± dinimizin ana rotasÄ±ndan ne zaman ayrÄ±lmÄ±ÅŸsa savrulmuÅŸtur. Müslüman coÄŸrafyasÄ± öyle bir buhrana girmiÅŸtir ki, haksÄ±zlÄ±klar ve zulüm çoÄŸalmÄ±ÅŸtÄ±r. Zillet bugünkü ÅŸartlarda öne çÄ±kmÄ±ÅŸ, fÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä°çinden geçtiÄŸimiz zaman diliminde Müslüman coÄŸrafyasÄ± öyle bir buhrana girmiÅŸtir ki haksÄ±zlÄ±klar ve adaletsizlikler yoÄŸunlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Peygamber zulmü lanetlemesine raÄŸmen günümüzde zulüm öne çÄ±kmÄ±ÅŸ, öne geçmiÅŸtir. Ne var ki vahim bir adaletsiz döngüsü Ä°slam toplumlarÄ±nÄ± kasÄ±p kavuran bir aÅŸamaya gelmiÅŸ durumdadÄ±r. KarÅŸÄ±mÄ±zdaki tablo berbattÄ±r, hezimettir. Ä°nsanlÄ±k tarih boyunca eline geçirdiÄŸi maddi ve manevi güçle zulmeden iktidar sahibi görmüÅŸtür.

Emperyalizm tarafÄ±ndan zincirlenmiÅŸ kaymak tabakanÄ±n Ä°slam adÄ±na konuÅŸmasÄ±nÄ±n önü, ne zaman kesilecektir.

Ä°slam ülkelerinde servet ve ÅŸehvete kapÄ±lmÄ±ÅŸ prenslere, emirlere, krallara dikkat ediniz. Bunun neresinden tutalÄ±m, nasÄ±l düzeltelim? Bir yanda karÄ±ncayÄ± incitmekten korkan peygamberimiz duruyorken, bir yanda en vahÅŸi cinayeti Müslüman kisvesi altÄ±nda iÅŸleyebilen cüce bir azÄ±nlÄ±k vardÄ±r. Dünya iktdarlarÄ± için zulmedenler, ihanetten geçinenler haramzadedir.

‘ORTADOÄžU’DAKÄ° KAVGANIN TEMELÄ°NDE PAYLAÅžIM KAVGASI VAR’

OrtadoÄŸu'daki kavganÄ±n temelinde hakimiyet kaygÄ±sÄ± yatmaktadÄ±r, paylaÅŸÄ±m kavgasÄ± yaÅŸanmaktadÄ±r. Ä°stenen zayÄ±f ve kukla devletlerdir. Ä°stenen maÅŸalÄ±ÄŸa hazÄ±r terör devletleridir. OrtadoÄŸu'nun ve Ä°slam ülkelerinin kanlÄ± bÄ±çaklÄ± hale getirilmesi burada aranmalÄ±dÄ±r.

OrtadoÄŸu'da sürdürülen kavganÄ±n temelinde paylaÅŸÄ±m kavgasÄ± vardÄ±r. Bu nedenle topraklar parçalanmaktadÄ±r. Ä°nsanlar kimi zaman etnik, kimi zaman da baÅŸka bahanelerle istismar edilmektedir.

Sözde kral, emir ve ÅŸeyhler için öncelik Ä°slam'Ä±n itibarÄ± deÄŸil, saltanat çÄ±karlarÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸin asÄ±l boyutu hâlâ bu tehlikenin fark edilememiÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Yeri gelince mangalda kül bÄ±rakmayan her ülke terörizmi kÄ±namaktadÄ±r. KazÄ±n ayaÄŸÄ± hiç de görüldüÄŸü gibi deÄŸildir. Göz vardÄ±r, izan vardÄ±r. Her ÅŸey ortadadÄ±r. Herkes teröre karÅŸÄ±ysa bu caniler nasÄ±l yaÅŸayabiliyorlar? Bir bakÄ±ma üzüm üzüme baka baka kararmÄ±ÅŸ. Emperyalizm tuzaÄŸÄ±na düÅŸen ülkelerin yüzleri simsiyah kesilmiÅŸtir.

‘SORUN YARATIP SÄ°LAH SATMAK SÖMÜRGE POLÄ°TÄ°KASIDIR’

Teröristlere TIR'lar dolusu silah gönderenleri nereye koyacaÄŸÄ±z? 2013 ile 2017 yÄ±lÄ± arasÄ±ndaki silah satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 20 artmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. Caniler ekmek alÄ±r gibi silah almaktadÄ±r. Önemli bir bölüm silah ise bedelsiz ve hibedir. Teröristlere silah satÄ±ÅŸÄ± yapacak kadar haysiyetsiz olmuÅŸlardÄ±r. Bu nasÄ±l bir ilkesizliktir. Önce sorun yaratÄ±p sonra silah satmak, sorun çÄ±karÄ±p, müdahale etmek bilinen bir sömürgeci politikasÄ±dÄ±r. Yoksulluk Ä°slam ülkelerine sinmiÅŸtir. Yolsuzluk Ä°slam ülkelerine demir atmÄ±ÅŸtÄ±r.

Tarihe bakÄ±nca nice bedbahtÄ±n ibretlik acÄ±klÄ± sonunu görmek mümkündür. Allah mutlak galiptir. Bunu yine göreceÄŸiz. Büyük Türk Milleti olarak tanÄ±k olacaÄŸÄ±z.

KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ°

Günlerdir Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti konuÅŸuluyor. Kimlerin doÄŸrudan parmak izi olduÄŸu tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. KaÅŸÄ±kçÄ± krizi uluslararasÄ± bir meseleye dönmüÅŸtür. KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti ezberleri bozmuÅŸ, pandoranÄ±n kutusunu açmÄ±ÅŸtÄ±r. Ülkemiz hakkÄ±n ve hukukun yanÄ±ndaki duruÅŸu ile takdir toplamaktadÄ±r.

2 Ekim 2018 tarihinde vukuu bulan KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti birçok soru iÅŸaretini peÅŸinden getirmiÅŸtir. Suudi Arabistan'Ä±n örtbas çabasÄ± Türkiye'nin delilleri ile çürütülmüÅŸtür. Riyad yönetimi iliÅŸkisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtur. Titiz çalÄ±ÅŸmalar sonrasÄ±, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta öldürülerek parçalara ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±r.

Türkiye, Suudi Arabistan'a 18 kiÅŸi için iade talebinde bulunmuÅŸtur. Suudi yönetimi 18 kiÅŸiyi gözaltÄ±na almÄ±ÅŸ, 5'i hakkÄ±nda idam kararÄ± vermiÅŸtir. Kimi kurtarÄ±p, kimi asacaklarÄ± aÅŸikardÄ±r. Cinayetin baÅŸ azmettiricisi olarak belirtilen veliaht bu olaylarÄ±n bir daha yaÅŸanmamasÄ± için kurulan heyetin baÅŸÄ±na getirilmiÅŸtir. Kuzu, kurda teslim edilmiÅŸtir. GerçeÄŸin ortaya çÄ±kmak gibi bir huyu vardÄ±r. AnlaÅŸÄ±lÄ±yor ki Suudi Arabistan yönetimi sanal bir mahkeme ile cinayetin üstünü kapatmaya yönelmiÅŸtir. Yerli iÅŸbirlikçinin kimliÄŸi hâlâ aydÄ±nlanmÄ±ÅŸ deÄŸildir.

BAHÇELÄ°'DEN SUUDÄ° DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANI'NA TEPKÄ°

15 KasÄ±m'da açÄ±klama yapan Suudi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, meselenin siyasileÅŸtirilmesinin Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nÄ±n bölüneceÄŸinden bahsetmiÅŸtir. Bu bakan bana göre halt etmiÅŸtir. Maktul bellidir, müÅŸteki bellidir, cinayet mahali de bellidir. KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± öldüren caniler bellidir. Saklanacak ne kalmÄ±ÅŸtÄ±r? Gizlenecek ne kalmÄ±ÅŸtÄ±r?

“Türkiye bu bahaneleri yemez, bu oyunlarÄ± unutmaz. Caniyle taktik iliÅŸkisi kurulamaz. Söz de müttefiklere bir hallet olmaktadÄ±r. ABD, asayiÅŸimiz için yapÄ±lan güvenlik önlemlerini sorgulamayÄ± meslek edinmiÅŸtir. Güney sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z boyunca arkamÄ±zdan iÅŸ çevriliyor.

ANADOLU KÜLTÜR OPERASYONU

Anadolu Kültür A.Åž'nin Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± olan ve ÅŸaibeli kiÅŸiliÄŸi ile bilinen kiÅŸi hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda bazÄ± akademisyenlerin de bulunduÄŸu kiÅŸiler gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Bu ÅŸahÄ±slarÄ±n Gezi ParkÄ± eylemlerini organize etmek ve Anadolu'ya yaymak istediÄŸi iddia edilmiÅŸti. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± 'endiÅŸeliyiz' diyecek kadar karanlÄ±k niyetini belli etmiÅŸtir. PKK ve YPG'ye silah vermek, onursuz bir gafillik deÄŸil de nedir? Gezi'nin aktör ve finansörleri olduÄŸu iddia edilen kiÅŸilerle hukuk dairesinde mücadelenin neresi keyfi, neresi kaygÄ± vericidir? (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 13:20

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