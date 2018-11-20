Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± MHP'den istifa etti

Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Burhanettin Kocamaz, 50 yÄ±ldÄ±r Ã¼yesi olduÄŸu MHPâ€™den istifa ettiÄŸini duyurdu.

Mersin BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Burhanettin Kocamaz, MHP’den istifa ettiÄŸini duyurdu.

Mersin BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Burhanettin Kocamaz düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla istifasÄ±nÄ± duyurdu.

Kocamaz açÄ±klamasÄ±nda MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'yi ve Toroslar Belediye BaÅŸkanÄ± ve MHP'nin BüyükÅŸehir Belediyesi BaÅŸkan AdayÄ± Hamit Tuna'yÄ± eleÅŸtirdi. AçÄ±klamadan öne çÄ±kanlar ÅŸunlar oldu:

â– 2014’te yeni BüyükÅŸehir yasasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken bizzat bir daha aday olmayacaÄŸÄ±mÄ± belirtmeme raÄŸmen, bizzat Genel BaÅŸkan Yard. dileÄŸiyle aday oldum. AdaylÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n açÄ±klanmasÄ± bir yÄ±l geciktirildi. Ä°l Yönetimi görevden alÄ±ndÄ± seçimden sonra. Yeni gelen yönetimle uyum içinde çalÄ±ÅŸtÄ±k. Bu uyumdan rahatsÄ±z olanlar, özellikle Toroslar teÅŸkilatÄ± ve Belediyesi merkezli tezviratlar nedeniyle görevden alÄ±ndÄ± yönetim. Hamit Tuna, B.B. baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ± hazmedemedi.

â– "Ä°lk günden bu yana neler konuÅŸtuklarÄ±, ne senaryolar yazdÄ±klarÄ±nÄ± duyuyorum. Burhanettin Kocamaz istifa ettirilecekmiÅŸ, Hamit Tuna seçim öncesi BüyükÅŸehir Meclisinden seçtirilecekmiÅŸ. Kabul etmezse iftiralar atÄ±lacakmÄ±ÅŸ. Burhanettin Kocamaz’Ä±n Allah’tan baÅŸka kimseye veremeyeceÄŸi bir hesabÄ± yoktur.

â– Bugünden sonra ÅŸahsÄ±ma yapÄ±lacak herhangi bir iÅŸlem, hukuk dÄ±ÅŸÄ± herhangi bir adÄ±m, herhangi bir iÅŸlem, kumpastÄ±r, iftiradÄ±r, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bir tutumdur.

â– Her kim ki böyle bir adÄ±m atarsa kazdÄ±ÄŸÄ± kuyuda kendisi boÄŸulacaktÄ±r.

â– Siyaset demokratik kurallarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸ, sap ve saman birbirine karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, adeta karÅŸÄ±lÄ±klÄ± hakaret sahnesine dönüÅŸtürülmüÅŸtür. MHP’de parti içi demokrasi ortadan kalkmÄ±ÅŸ, parti yöneticilerinin herhangi bir fikir öne sürmesi adeta yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. B. Kocamaz da dahil hiçkimse kutsanmÄ±ÅŸ bir varlÄ±k deÄŸildir.

â– MHP çatÄ±sÄ± altÄ±nda hizmet üretme olanaÄŸÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir ortamda, ülkücü fikirlerimi ve BaÅŸbuÄŸ’a sadakatÄ±mÄ± saklÄ± tutmak kaydÄ±yla, MHP’den istifa ediyorum. Burhanettin Korkmaz'Ä±n hangi partiye geçeceÄŸini yarÄ±n duyurmasÄ± bekleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 12:11

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