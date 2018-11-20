Bulgaristan'da halk hÃ¼kÃ¼met istifa talebiyle sokaklarda

Bulgaristan'da yoksulluk ve zamlar nedeniyle BaÅŸbakan Boyko Borisov baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki hÃ¼kÃ¼metin istifasÄ±nÄ±Â isteyen halkÄ±n eylemleri bir ayÄ± doldurdu.

Bulgaristan'da yoksulluk ve zamlar ile yolsuzluk iddialarÄ± üzerine, BaÅŸbakan Boyko Borisov hükümetinin istifasÄ±nÄ± isteyen halkÄ±n eylemleri bir ayÄ±nÄ± doldurdu. Her geçen gün artan eylemleri engellemek için hükümet, yollarÄ± kesenlere para cezalarÄ± uygulamaya baÅŸlarken, bazÄ± eylemcileri gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Bulgaristan'da yoksulluk ve zamlar nedeniyle BaÅŸbakan Boyko Borisov baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki hükümetin istifasÄ±nÄ± isteyen halk sokakta.

Eylemler, engelli ailelerin parlamento önünde engelli çocuklarÄ± için iyi haklar, hizmetler, eÅŸit eriÅŸim ve entegrasyon talebiyle baÅŸladÄ±. Engelli ailelerin eylemleri sürerken, hükümet akaryakÄ±t fiyatlarÄ±na zam yaptÄ±. Eski otomobillere yüksek vergi uygulamasÄ± getirip, sigorta fiyatÄ±nÄ± 500 Avro'ya kadar çÄ±karmasÄ± eylemlerin daha da artmasÄ±na neden oldu.

FotoÄŸraf: Sevda DükkancÄ±/DHA

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre hükümetin ortaÄŸÄ± olan aÅŸÄ±rÄ± milliyetçi ittifakÄ±n eÅŸ baÅŸkanÄ± BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Valeri Simeonov, engelli çocuklara daha iyi yaÅŸam, sosyal eriÅŸim ve hizmet isteyen annelere yönelik, "ÇocuklarÄ±nÄ± spekülasyon amacÄ± ile kullanan, baÄŸÄ±rgan kadÄ±nlar" diyerek hakaret etti.

AçÄ±klamalara karÅŸÄ± sokaÄŸa çÄ±kanlarÄ±n sayÄ±larÄ±nÄ±n artmasÄ± üzerine Simeonov "BaÄŸÄ±rÄ±p, çaÄŸÄ±ran kadÄ±nlar, toplayÄ±n sözde hasta çocuklarÄ±nÄ±zÄ± ve onlarÄ± maymun gibi sokaklarda dolaÅŸtÄ±rmayÄ±n" dedi. Tepkiler üzerine Bulgaristan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Simeonov, geçen hafta istifa etti.

Simeonov'un istifasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hafta sonunda da ülkenin çeÅŸitli kentlerinde yollar kapatÄ±larak, eylemler devam etti.

FotoÄŸraf: Sevda DükkancÄ±/DHA

BaÅŸbakan Boyko Borisov hükümeti ise eylemleri bastÄ±rmak için cezalar yaÄŸdÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Eylemlere katÄ±lanlara 'ulaÅŸÄ±mÄ± zorlaÅŸtÄ±rma', yol kapatma', 'usulsüz yol ortasÄ±nda' park etme gibi suçlamalarla para cezasÄ± kesilirken, sosyal medya üzerinden örgütlenenler gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

"Statüko ve sistem deÄŸiÅŸsin, hükümet istifa etsin" talebiyle eylemlerin süreceÄŸi belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: Sevda DükkancÄ±/DHA

Bulgaristan'da yoksulluÄŸa karÅŸÄ± protestolar sÃ¼rÃ¼yor

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