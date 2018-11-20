Åžairin Ã¶lÃ¼mÃ¼

Åžeyhmus Diken, Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin Ã¼zerinden 26 yÄ±l geÃ§en NamÄ±k TarancÄ± iÃ§in yazdÄ±.

Åžeyhmus Diken

SoyadÄ± TarancÄ±’ydÄ±. Kendisinden neredeyse yarÄ±m asÄ±r evvel öte yakaya göçmüÅŸ ve kendisinin de ÅŸehri olan ÅŸehrin ruhunda dizeleri olan ÅŸairin sadece hemÅŸehrisi deÄŸil akrabasÄ±ydÄ± da.

Birinin adÄ± Cahit, diÄŸerinin NamÄ±k’tÄ±.

Biri “yaÅŸ otuz beÅŸ / yolun yarÄ±sÄ± eder / dante gibi ortasÄ±ndayÄ±z ömrün” demiÅŸ. Ve daha yolu daha yolun yarÄ±sÄ±nÄ± on yÄ±l geçmiÅŸken, henüz kÄ±rk altÄ±sÄ±nda iken normal ölüm yani kaderi ile hastalÄ±ktan öte yakaya göçmüÅŸtü.

DiÄŸeri, akrabasÄ± ÅŸairin kendisinden sonra slogan olan dizelerindeki yarÄ± yol tarihini dolduruÅŸunun ikinci yÄ±lÄ±nda otuz yedisinde faili meçhul (sonradan menkul) cinayete kurban gitmiÅŸti.

ArdÄ±nda; “ne ilk kavgadaki ürkekliÄŸin / son kavgaya bezginliÄŸi / hele bir de tutsaklÄ±ÄŸÄ±n / ne sandÄ±n ya.../ kolay mÄ± yaÅŸamak / yaÅŸamak adÄ±na layÄ±k / yaÅŸamak ölümsüzce yaÅŸamak” ÅŸairce dizelerini bÄ±rakarak...

Hüllelerin gölgesinde sere serpe yatandÄ±r gah!

Ya da gece ay tepsi gibi düÅŸende kadim Dicle nehrine gökkuÅŸaÄŸÄ±nÄ± ÅŸavklatÄ±rken Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l çimendir.

Hewsel bahçelerinde urum dutundan dudaklarÄ± kan çanaÄŸÄ±dÄ±r, yese bela yemese belanÄ±n yedi türlüsüdür sanki bahtÄ±na düÅŸen.

YaÄŸmurlar döverken güz vakti demir tavÄ±nda bazalt taÅŸ evlerin toprak damlarÄ±nÄ± nennileyen loÄŸ gÄ±cÄ±rtÄ±sÄ± misalidir mor gecelerde gurgurbaba’nÄ±n gümbürdeyen çakÄ±ÅŸÄ±.

Åžimdi hoyrat ellerce dümdüz edilip her gün binlerce insanÄ±n “ne güzel manzara” dediÄŸi dÄ±ngÄ±lhava havuzunda yüzendir o.

SÄ±kÄ±lÄ±nca ma, çaÄŸÄ±rÄ±rken lo diyendir o Diyarbekir usülü.

Belki de kim bilir; xÄ±rçikli ziyaret misali ÅŸalvarÄ±ynan mehleyê qotika’da toy’da halaybaÅŸÄ±dÄ±r.

Çapulcudur, serftir, kölelerin soyundan gelip Sibirya çölünde inadÄ±na boy veren kardelen misali adÄ±na modern denen zamanenin Neandertal adamÄ± iÅŸte!

Gitti iÅŸte öte yakaya kendi rÄ±zasÄ± hilafÄ±na. Åžairdi, namÄ± kaptandÄ±. Neruda demiÅŸti ya “KaptanÄ±n Dizeleri”nde “neredeyse anlamÄ±yorum gökyüzünün en büyük gözlerini, / ve eÄŸiliyorum aÄŸzÄ±na öpmek için topraÄŸÄ±...”

Haberdar mÄ±ydÄ±? Bilinmez.

SoyadÄ± kendisi ile aynÄ± akrabasÄ± ÅŸair hayli yÄ±llar evvel kendi ölümünü beklerken yine hayli yÄ±llar sonra canice katledilecek akrabasÄ± ÅŸairin serencamÄ± için demiÅŸti ki; öldük ölümden bir ÅŸeyler umarak... Halbuki alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir ÅŸeydi yaÅŸamak...

Ah Seyfi Demir ah, nasÄ±l yazdÄ±n ve kodun bi kenara o dizeleri: “ZalÄ±m bir mevsimin cehennem ayaklarÄ± yangÄ±nlara dönüÅŸtürürken kenti / Åžair; kÄ±l çadÄ±rÄ±ndaki rüyasÄ±ndan hiç uyanmadÄ±...” öte yakaya göçmüÅŸtü yÄ±llar, yÄ±llar evvel nergis ve kekik kokularÄ± basmÄ±ÅŸken kenti kan revan mevsimlerde...

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