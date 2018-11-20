KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Gezi olaylarÄ± bu Ã¼lkenin demokrasi ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k sesidir

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin meclis grubu toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki geliÅŸmelere iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunuyor. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu konuÅŸmasÄ±nda Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu’nu ziyarete eden Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ’Ä± vatan haini sözleriyle eleÅŸtirdi ve istifasÄ±nÄ± istedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Anadolu Kültür AÅž.'ye yönelik operasyonlara "Ülkenin en saygÄ±n bilim insanlarÄ±nÄ± iddianamesiz, delilsiz gözaltÄ±na aldÄ±lar" sözleriyle tepki gösterdi.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

Partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda 20 KasÄ±m Dünya Çocuk HaklarÄ± Günü'ne deÄŸinen Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "ÇocuklarÄ±mÄ±za 23 Nisan'Ä± armaÄŸan ettik ama çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi için çok endiÅŸeliyiz" dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, çocuk hamileliÄŸindeki artÄ±ÅŸa, cezaevlerindeki çocuklara ve çalÄ±ÅŸan çocuklara dair rakamlar sundu; 15 yaÅŸÄ±n altÄ±nda cinsel istismara uÄŸrayarak hamile kalan çocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n 15 bin 937 olduÄŸunu aktardÄ±.

KÄ±lÄ±çdaoÄŸlu, "Bugün Dünya Çocuk HaklarÄ± Günü ama Yemen'de 5,5 milyon çocuk savaÅŸÄ±n ortasÄ±nda ve Ä°slam dünyasÄ± ses etmiyor" diyerek tepki gösterdi.

DÄ°YANET Ä°ÅžLERÄ° BAÅžKANI'NIN MISIROÄžLU'YU ZÄ°YARETÄ°

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ'Ä±n, Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu'yu ziyaretini eleÅŸtiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu "Bugün DÄ°B ilk iki maddeyi yerine getirmiyor, yani siyasete alet oluyor, gidip vatan hainini yataÄŸÄ±nda ziyaret ediyor. Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu 'ABD ne alacaksa alsÄ±n, hilafeti versin' diyor. Bu vatan haini deÄŸil de nedir?" dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "EÄŸer sen edep sahibiysen; vatanÄ±na, bayraÄŸÄ±na saygÄ±lÄ± isen istifa edeceksin" diyerek Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ'a istifa çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

ANADOLU KÜLTÜR OPERASYONU

Prof. Dr. Turgut TarhanlÄ± ve Prof. Dr. Betül Tanbay'Ä±n da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Anadolu Kültür AÅž.'ye yönelik operasyonlarÄ± "EÄŸer adaleti daÄŸÄ±tanlar adaletsizlik yaparlarsa adalet çürümüÅŸ olur. Toplumu içten içe çürütür. BunlarÄ±n hiçbirisinin kaçacak yeri yok, suç iÅŸlemediler ki kaçsÄ±nlar. Evlerini sabahÄ±n köründe basÄ±p, bu kiÅŸileri alÄ±p götürmek ne demektir? Sonra da diyecekler ki 'Bizim ülkemizde demokrasi var.' Osman Kavala 13 aydÄ±r tutuklu, tek kiÅŸilik hücrede. Ä°ddianame yok, suç yok, evleri basÄ±yorlar ki belki delil buluruz diye. Gezi'den intikam almaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Gezi olaylarÄ± bu ülkenin demokrasi ve özgürlük sesidir. Gezide bu ülkenin gençleri bir diktatöre diz çöktürdü. Hangi suçu arÄ±yorsunuz siz?" sözleriyle deÄŸerlendirdi.

KILIÇDAROÄžLU SURÄ°YELÄ°LERÄ° HEDEF ALDI

Bursa'da bir tekstilci diyor ki, iÅŸler geriye gitmeye baÅŸlayÄ±nca 10 kiÅŸiden 8 kiÅŸiye düÅŸtük. En son dayanamayÄ±p kapatmak zorunda kaldÄ±m. Buradan cumhurbaÅŸkanÄ±na sesleniyorum, gerçekten zor durumdayÄ±z, evde ekmek bekleyen ailem var. Suriyelilerden ÅŸikayet ediyorlar, vergi vermezler, vergi levhasÄ± asmazlar, hastaneye gidince para ödemezler, seni ise açlÄ±ÄŸa ve yoksulluÄŸa mahkum eder.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±ndan diÄŸer baÅŸlÄ±klar:

â– (AKP'nin tarÄ±m politikasÄ±) "Zamlar arka arkaya geliyor, çiftçi daha henüz tam farkÄ±na varamadÄ±. Åžeker fabrikalarÄ±nÄ± özelleÅŸtirmeyin dedik, burada binlerce iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yor dedik. Ä°ÅŸçi çÄ±karmayacaÄŸÄ±z dediler, Erzurum'da çÄ±kardÄ±lar ilk. Bursa'da, Çorum'da ÅŸeker pancarÄ± toplanamÄ±yor. Çiftçi maÄŸdur olduk diyor, neden karÅŸÄ± çÄ±kmadÄ±n özelleÅŸtirmeye? Senin hakkÄ±nÄ± sonuna kadar biz savunacaÄŸÄ±z. Eti biraz daha az yersek sorun çözülür diyor TarÄ±m bakanÄ±. Bu sözün üstüne ne diyelim biz? Saraydan beslenenler milletin hangi tabloyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu bilmiyorlar. Sanki millet 24 saat et tüketiyor. Millet gramla et alÄ±yor, o da bulabilirse. ÖzelleÅŸtirme bu memlekete hiçbir yarar getirmedi."

â– (Ä°DO'nun özelleÅŸtirilmesi) "ÖzelleÅŸtirme bu memlekete hiçbir yarar getirmedi. Ä°DO'nun tablosuna bakÄ±nÄ±z. Ä°stanbul'la övünüyorlar, Ä°DO 2011 yÄ±lÄ±nda özelleÅŸtirildi. Gerekçesi ÅŸuydu: Bu parayla SarÄ±yer'e, Beykoz'a metro yapÄ±lacak dediler. YapÄ±ldÄ± mÄ±? HayÄ±r. Ä°stanbullu ÅŸunu sormalÄ±: Bu para nereye gitti?25 yÄ±ldÄ±r istanbul'u yönetiyorlar, 20 yÄ±ldÄ±r Ä°stanbul'un hangi sorununu çözdüler? Her sorunu büyüttüler. Ä°DO'da yüzlerce iÅŸçi kapÄ±nÄ±n önüne konacak. AKP demek enflasyon demektir, iÅŸsizlik demektir, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± demektir."

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu konuÅŸmasÄ±nda iktidara 3 soru yöneltti.

- KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n katillerini neden bÄ±raktÄ±nÄ±z?

- 100 günlük eylem planÄ± diyordunuz, ne oldu?

- 15 Temmuz ÅŸehit ve gazileri için toplanan paralar nerede? (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 16:47

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