CHP grup toplantÄ±sÄ± - Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu konuÅŸuyor / 20 KasÄ±m 2018

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin meclis grubu toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki geliÅŸmelere iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunuyor.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

20 KasÄ±m Dünya Çocuk HaklarÄ± Günü'ne deÄŸinen Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu "ÇocuklarÄ±mÄ±za 23 Nisan'Ä± armaÄŸan ettik ama çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi için çok endiÅŸeliyiz" dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, çocuk hamileliÄŸindeki artÄ±ÅŸa, cezaevlerindeki çocuklara ve çalÄ±ÅŸan çocuklara dair rakamlar sundu. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 15 yaÅŸÄ±n altÄ±nda cinsel istismara uÄŸrayarak hamile kalan çocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n 15 bin 937 olduÄŸunu aktardÄ±.

KÄ±lÄ±çdaoÄŸlu, "Bugün Dünya Çocuk HaklarÄ± Günü ama Yemen'de 5,5 milyon çocuk savaÅŸÄ±n ortasÄ±nda ve Ä°slam dünyasÄ± ses etmiyor" diyerek tepki gösterdi.

DÄ°YANET Ä°ÅžLERÄ° BAÅžKANI'NIN MISIROÄžLU'YU ZÄ°YARETÄ°

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ'Ä±n Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu'yu ziyaretini eleÅŸtiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu "Bugün DÄ°B ilk iki maddeyi yerine getirmiyor, yani siyasete alet oluyor, gidip vatan hainini yataÄŸÄ±nda ziyaret ediyor. Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu 'ABD ne alacaksa alsÄ±n, hilafeti versin' diyor. Bu vatan haini deÄŸil de nedir?" dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "EÄŸer sen edep sahibiysen; vatanÄ±na, bayraÄŸÄ±na saygÄ±lÄ± isen istifa edeceksin" diyerek Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ'a istifa çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±nÄ±n MÄ±sÄ±roÄŸlu'yu ziyaretinden bugÃ¼ne neler oldu?

ANADOLU KÜLTÜR OPERASYONU

Prof. Dr. Turgut TarhanlÄ± ve Prof. Dr. Betül Tanbay'Ä±n da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± operasyonlarÄ± "Ülkenin en saygÄ±n bilim insanlarÄ±nÄ± iddianamesiz, delilsiz gözaltÄ±na aldÄ±lar" sözleriyle deÄŸerlendiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Gezi olaylarÄ± bu ülkenin demokrasi ve özgürlük sesidir" ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Anadolu KÃ¼ltÃ¼r operasyonu: YiÄŸit AksakoÄŸlu tutuklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 14:18

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