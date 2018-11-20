Afyonkarahisar'da ÅŸÃ¼pheli asker Ã¶lÃ¼mÃ¼

Afyonkarahisar'da zorunlu askerliÄŸini yaparken nÃ¶bet kulÃ¼besinde Ã¶lÃ¼ bulunan er Mustafa Ã‡.'nin cenazesi memleketine gÃ¶nderildi.

Afyonkarahisar'da zorunlu askerliÄŸi yaparken Orduevi'ndeki nöbet kulübesinde ölü bulunan er Mustafa Ç.'nin cenazesi Ä°zmir'in ÖdemiÅŸ ilçesine gönderildi.

Afyonkarahisar merkezindeki Orduevi'nde zorunlu askerlik yapan er Mustafa Ç.'nin nizamiye giriÅŸinde nöbet tuttuÄŸu kulübeden dün saat 18.30 sÄ±ralarÄ±nda silah sesi duyuldu. Mustafa Ç.'nin diÄŸer askerler tarafÄ±ndan baÅŸÄ±ndan vurulmuÅŸ halde hareketsiz yatarken bulunduÄŸu ileri sürüldü.

DHA'nÄ±n haberine göre saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Mustafa Ç. kurtarÄ±lamadÄ±. Mustafa Ç.'nin intihar ettiÄŸi ileri sürülüyor.

Hürriyet’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, yakÄ±nlarÄ± M.Ç.’nin bir sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 10 gün önce Ä°zmir ÖdemiÅŸ’e giderek anne ve babasÄ±nÄ± ayrÄ± ayrÄ± ziyaret ettiÄŸini ve ardÄ±ndan uzmanlÄ±k sÄ±navÄ± için Ankara’ya gittikten sonra askeri birliÄŸe teslim olduÄŸunu belirttiler.

Mustafa Ç.'nin cenazesi topraÄŸa verilmek üzere memleketi Ä°zmir'in ÖdemiÅŸ ilçesine gönderildi. (HABER MERKEZÄ°)

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