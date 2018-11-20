Afyonkarahisar'da ÅŸÃ¼pheli asker Ã¶lÃ¼mÃ¼

FotoÄŸraf: SatÄ±lmÄ±ÅŸ AkkaÅŸ/DHA

Afyonkarahisar'da ÅŸÃ¼pheli asker Ã¶lÃ¼mÃ¼

    • 20 KasÄ±m 2018 10:48

    Afyonkarahisar'da zorunlu askerliÄŸini yaparken nÃ¶bet kulÃ¼besinde Ã¶lÃ¼ bulunan er Mustafa Ã‡.'nin cenazesi memleketine gÃ¶nderildi.

    Afyonkarahisar'da zorunlu askerliÄŸi yaparken Orduevi'ndeki nöbet kulübesinde ölü bulunan er Mustafa Ç.'nin cenazesi Ä°zmir'in ÖdemiÅŸ ilçesine gönderildi.

    Afyonkarahisar merkezindeki Orduevi'nde zorunlu askerlik yapan er Mustafa Ç.'nin nizamiye giriÅŸinde nöbet tuttuÄŸu kulübeden dün saat 18.30 sÄ±ralarÄ±nda silah sesi duyuldu. Mustafa Ç.'nin diÄŸer askerler tarafÄ±ndan baÅŸÄ±ndan vurulmuÅŸ halde hareketsiz yatarken bulunduÄŸu ileri sürüldü.

    DHA'nÄ±n haberine göre saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Mustafa Ç. kurtarÄ±lamadÄ±. Mustafa Ç.'nin intihar ettiÄŸi ileri sürülüyor.

    Hürriyet’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, yakÄ±nlarÄ± M.Ç.’nin bir sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 10 gün önce Ä°zmir ÖdemiÅŸ’e giderek anne ve babasÄ±nÄ± ayrÄ± ayrÄ± ziyaret ettiÄŸini ve ardÄ±ndan uzmanlÄ±k sÄ±navÄ± için Ankara’ya gittikten sonra askeri birliÄŸe teslim olduÄŸunu belirttiler.

    Mustafa Ç.'nin cenazesi topraÄŸa verilmek üzere memleketi Ä°zmir'in ÖdemiÅŸ ilçesine gönderildi. (HABER MERKEZÄ°)

     

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