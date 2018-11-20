Buldan: Hukuka uygun davranÄ±lsÄ±n ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, partisinin kadÄ±n meclis grubu toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki geliÅŸmelere iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunuyor. Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'nin Selahattin DemirtaÅŸ kararÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Buldan, "Mahkemeler derhal bu karara uygun davranmalÄ± ve DemirtaÅŸ sebest bÄ±rakÄ±lmalÄ±" dedi. Buldan, 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele Günü nedeniyle toplantÄ±yÄ± 'kadÄ±n grubu' ÅŸeklinde yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti; tutuklÄ± kadÄ±n milletvekillerini, mücadelede yitirilen kadÄ±nlarÄ±, Cumartesi Anneleri'ni selamladÄ±.

Buldan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

â– Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi SayÄ±n DemirtaÅŸ lehine bir karar verdi. Bu karardan duyduÄŸumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. AÄ°HM'in kararÄ± bizim tarafÄ±mÄ±zdan memnuniyetle ve coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±. Bu kararÄ±n yerel mahkemelerce bir an önce karara baÄŸlanmasÄ±nÄ± ve baÅŸta DemirtaÅŸ olmak üzere tüm tutuklu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. Åžu andan itibaren tutuklu kalmasÄ± uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ifade ediyoruz. DeÄŸerli arkadaÅŸlar iki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±ndÄ±r hem Selahattin DemirtaÅŸ hem Figen YüksekdaÄŸ hem de rehin olarak tutulan tüm arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Gültan KÄ±ÅŸanak'Ä±n, Sebahat Tuncel'in buradan ismini sayamadÄ±ÄŸÄ±m tüm arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iki yÄ±ldÄ±r rehin olarak tutunuyor. AÄ°HM'in kararÄ± önemlidir. AÄ°HM kararÄ±nda 'tutukluluÄŸu haklÄ± kÄ±lan gerekçeler sunulmadÄ±kça tutukluluk sona erdirilmeli' dedi. Biz de derhal hukuka uygun davranÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. En kÄ±sa zamanda tüm arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bizlerin, sizlerin vermiÅŸ olduÄŸu mücadele sonucunda mutlaka özgürlüklerine kavuÅŸacaklar ve mutlaka bizlerle olacaklar.

â– Geçen hafta bir bakanlarÄ± çÄ±ktÄ± kadÄ±n milletvekilimizi 'sen görürsün' diye tehdit etti. Bu faÅŸist rejimin yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda asÄ±l söz göreceksiniz. Bu yaptÄ±klarÄ±nÄ±zÄ±n hesabÄ±nÄ± hukuk önünde vereceksiniz. Tehditlerinizden korkmuyoruz.

â– Biz barÄ±ÅŸ iklimini yaÅŸayacaÄŸÄ±z Recep Bey, sen gittikten sonra yaÅŸayacaÄŸÄ±z. KadÄ±nlarÄ±n mücadelesi özgürlükleri getirecek.

â– KadÄ±n mücadelesi hedefte ama biz kadÄ±nlarÄ±n gözlerinde korku yoktur, korkmayacaÄŸÄ±z.

â– Ekonomik krizin kadÄ±nlar için de çok önemli bir boyutu var. Krizden en çok etkilenen kadÄ±nlar... Ä°ÅŸten atmalar ilk kadÄ±nlarÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± alanlarda oluyor. Bütçede kadÄ±na yer yok. Bütçe, kadÄ±nlarÄ±n eÅŸit yurttaÅŸ olarak görülmediÄŸinin kanÄ±tÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 14:13

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