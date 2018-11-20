Meral AkÅŸenerâ€™den Ä±rkÃ§Ä± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ: Suriyelileri geri gÃ¶ndereceÄŸiz

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu.

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, partisinin Meclis grubuna seslendi. AkÅŸener’in açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

“Fesli nasipsizi ziyaret eden Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±’nÄ±n hala o makamda tutulmasÄ± milletimize hakarettir. O günlerde Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± da benzer bir skandala imza attÄ±. Sonra 3 kiÅŸiyi görevden aldÄ±lar. ‘Biz yapmadÄ±k avukat yaptÄ± dediler’ Geldikleri günden beri milliyetçi eÄŸitimcilere savaÅŸ açtÄ±lar. Konya HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Bilimleri DekanÄ± ‘KadÄ±n evde oturup çocuk doÄŸursun çocuk baksÄ±n yerel seçimlerde hiçbir kadÄ±n adaya oy vermeyeceÄŸim’ dedi. Ey hoca Türk kadÄ±nÄ± kendi çocuÄŸun bakar senin dert etmene gerek yok. O sözleri sildin ama bir özür borçlusun. Senin oyun da eksik kalsÄ±n. Bu iÅŸler hiç hayra alamet deÄŸil. Biz bu filmi defalarca gördük ve bÄ±ktÄ±k artÄ±k. AKP borazanlarÄ±nÄ±n konuÅŸtuklarÄ±nÄ±n hiçbiri vatandaÅŸÄ±n gündeminde deÄŸil. VatandaÅŸÄ±n Cumhuriyet ile, Atatürk ile bir meselesi yok.

‘MÄ°LLETE SIRTINI DÖNENE MÄ°LLET DE SIRTINI DÖNER’

Milletin haline bak, beyefendinin söylediklerine bak. Dün yaptÄ±klarÄ±n bugün milletin karnÄ±nÄ± doyurmuyor ki yaptÄ±klarÄ±n yüzünden bu hallere gelmedik mi zaten? Seni izlemekle enflasyon düÅŸmüyor. Ä°yi gün dostu olmayÄ± bÄ±rak. Ä°n arabalarÄ±ndan, trilyonluk uçaÄŸÄ±ndan. Gir halkÄ±n arasÄ±na sor ve öÄŸren ‘Halinizden memnun musunuz de’ cevabÄ±nÄ± al ve milletin halini anla. ÇocuÄŸunu geleceÄŸinden ÅŸüpheliysen ülke iyi yönetilmiyor demektir. KadÄ±nlarÄ±mÄ±z yolda yürürken baÅŸÄ±na bir ÅŸey geleceÄŸinden emin deÄŸilse ülke iyi yönetilmiyor demektir. DoÄŸru iÅŸlerinize her türlü desteÄŸi vermeye hazÄ±rÄ±z. Ama bunlar bildiÄŸini okuyor yanlÄ±ÅŸta Ä±srar ediyor. 31 Mart’ta gereÄŸini yapacak. Millete sÄ±rtÄ±nÄ± dönene millet de sÄ±rtÄ±nÄ± dönecek.

‘SURÄ°YELÄ°LERÄ° GERÄ° GÖNDERECEÄžÄ°Z’

Suriyelileri geri göndereceÄŸiz. NasÄ±l diye sorarsanÄ±z eÄŸer size devlet aklÄ± veriyoruz yazÄ±n. Türk devletinin yüzü suyu hürmetine reçeteyi açÄ±klÄ±yoruz. Birincisi Suriyelilere Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± verilmeyeceÄŸini kesin bir dille açÄ±klayÄ±n. Bu bir bölümünün geri dönmesini saÄŸlayacaktÄ±r. Ä°ki geri dönme konusunda Esad’la anlaÅŸÄ±n. Her ay 200 bin kiÅŸinin dönüÅŸünü kararlaÅŸtÄ±rÄ±n. Türkiye’nin gücünü kullanÄ±n. Bu sorun sÄ±fÄ±rlanana kadar sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± dükkanlarda kaçak ürün satÄ±ÅŸÄ±na engel olun. Geçici vergi mükellefiyet kanunu yapÄ±n vergi kesintisi yapÄ±n. Güney illerimizde esnafÄ±ma destek verin. Türkiye sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± yolgeçen hanÄ± olmaktan çÄ±karÄ±n. SÄ±nÄ±r geçiÅŸlerini ücretli hale getirin. Suriye’den aracÄ±nÄ± getiren mültecilere geçici sürücü belgesi hakkÄ± verin. Türk vatandaÅŸÄ± ne kadar ödüyorsa onlardan da gerekli vergiyi alÄ±n. BurasÄ± Suriye deÄŸil bunu farkÄ±na varÄ±n. Mevcut hükümete bir ders verme zamanÄ± geldi. Türk milletini bu hazin tabloya son vermeye çaÄŸÄ±rÄ±yorum.”

'HARAM OLSUN'

18 bin TL borç için caminin elektriÄŸini kesiyorlar. Caminin elektriÄŸini kesmek ezanÄ± susturmaktÄ±r. BunlarÄ±n yolu yol deÄŸil artÄ±k. Ekonomi alt üst olup papaz kaçtÄ±ktan sonra farkÄ±nda mÄ±sÄ±nÄ±z Devletin baÅŸÄ±ndaki 'eyyt' demeyi bÄ±raktÄ±. Libya’da temsilcilerimize yapÄ±lanlar kabul edilemez. OrayÄ± terk etmeleri doÄŸru bir harekettir. Milli onurumuzu yaralayan bir baÅŸka adres de Suriye’nin kuzeyi. Gündüz Mehmetçikle devriye atanlar gece PYD ile pusu kuruyor. Bu düzene boyun eÄŸmeyeceÄŸiz.Bir Türk aydÄ±nÄ± Rahim Cevadbeyli’yi 3 aydÄ±r esir tutuyor. Ben de yüze Meclis’in çatÄ±sÄ± altÄ±ndan Tebriz’in sesine ses veriyorum Azerbaycan ÅŸad olsun Rahim Bey azad olsun. 60 bin TL’lik maaÅŸÄ±nÄ± 75 bin TL’ye çÄ±karan ErdoÄŸan’a bir kez daha sesleniyorum. Önce vatandaÅŸa aynÄ± oranda yardÄ±mlarÄ± artÄ±racaksÄ±n. Asgari ücreti 2 bin 20 TL’ye çÄ±karacaksÄ±n. Hiçbir ÅŸeye ihtiyacÄ±n yok ama enflasyon oranÄ±nda zam yapÄ±yorsun. Memura da bir kriz zammÄ± yapacaksÄ±n. CumhurbaÅŸkanÄ±’na 60 bin lira yetmiyorsa kuÅŸa dönmüÅŸ maaÅŸlar vatandaÅŸa nasÄ±l yetecek. Onlara tek bir zam yapmadan kendine yaparsan haram olsun, zÄ±kkÄ±m olsun." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 10:45

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