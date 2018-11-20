14 yÄ±l geÃ§ti: Ne o gÃ¼nÃ¼ ne sonrasÄ±nÄ± unuttuk

BabasÄ±yla birlikte 12 yaÅŸÄ±ndayken Ã¶ldÃ¼rÃ¼len UÄŸur Kaymaz'Ä±n failleri 14 yÄ±ldÄ±r dÄ±ÅŸarÄ±da. Anne Makbule Kaymaz: Failler kahraman ilan edildi

EÅŸi ve henüz 12 yaÅŸÄ±nda olan oÄŸlu UÄŸur’un 13 kurÅŸunla evlerinin hemen önünde öldürülmesinin üzerinden geçen 14 yÄ±l için anne Makbule Kaymaz, “Ne o günü ne de sonrasÄ±nda yapÄ±lanlarÄ± unutmadÄ±k” dedi.

Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilçesindeki evlerinin önünde 21 KasÄ±m 2004 günü polisler tarafÄ±ndan açÄ±lan yaylÄ±m ateÅŸle vurulan kamyon ÅŸoförü olan baba Ahmet Kaymaz ve 12 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu UÄŸur Kaymaz’Ä±n ölümünün üzerinden tam 14 yÄ±l geçti. BabasÄ±nÄ±n vücudundan 8, UÄŸur’un küçük bedeninden ise 13 kurÅŸun çÄ±karÄ±ldÄ±.



Ä°ÅŸlenen bu cinayetler sonrasÄ± yanÄ± baÅŸlarÄ±na kalaÅŸnikof marka bir silah bÄ±rakÄ±lan baba ve oÄŸula dair Mardin ValiliÄŸi’nden yapÄ±lan açÄ±klamada, “iki teröristin çatÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda öldürüldüÄŸü” söylendi. Daha ilk andan itibaren “terörist” ilan edilen UÄŸur ve babasÄ±nÄ±n faillerinden aradan geçen onca zamana raÄŸmen hesap sorulmadÄ±.

UÄžUR KAYMAZ'A DAÄ°R NE VARSA HEDEF OLDU

UÄŸur Kaymaz anÄ±sÄ±na yapÄ±lan anÄ±tlar ise, kayyÄ±mlar eliyle bir bir yÄ±kÄ±ldÄ±. 11 Haziran 2016 tarihinde Kaymaz’Ä±n anÄ±sÄ±na dikilen heykel, KÄ±zÄ±ltepe Belediyesi atanan kayyÄ±m tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±larak, yerine saat kulesi dikildi. Derik Belediyesi’ne atanan kayyÄ±m da Kaymaz’Ä±n adÄ±nÄ±n verildiÄŸi parkÄ± yÄ±ktÄ±rdÄ±.

UÄŸur Kaymazâ€™Ä±n heykeli kaldÄ±rÄ±ldÄ±, saat kulesi dikildi



Yine KÄ±zÄ±ltepe Belediyesi’ne baÄŸlÄ± EÄŸitim Destek Evi’nde 12 yÄ±l temizlik iÅŸçisi olarak çalÄ±ÅŸan Kaymaz’Ä±n annesi Makbule Kaymaz, oÄŸlu ve eÅŸinin öldürülmesinin yÄ±ldönümünde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile iÅŸinden ihraç edildi.

KayyÄ±m, UÄŸur Kaymaz heykelini kaldÄ±rdÄ±

Anne Makbule Kaymaz, eÅŸi ve çocuÄŸunun öldürülmesinin üzerinden geçen 14 yÄ±lÄ± Mezopotamya AjansÄ±’ndan Ahmet Kanbal'a (MA) anlattÄ±. 14 yÄ±lÄ±n kendisi ve diÄŸer çocuklarÄ± için çok zorlu geçtiÄŸini söyleyen Kaymaz, “Biz sadece adalet istiyoruz. BarÄ±ÅŸ istiyoruz. Ancak bu taleplerimiz karÅŸÄ±sÄ±nda zulüm ve baskÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir ÅŸey göremiyoruz” dedi. Kaymaz, “Adaletin geleceÄŸine inancÄ±mÄ±z kalmadÄ±. Ama bunun hakkÄ±nÄ± bu dünyada olmasa da ahirette elbet soracaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

‘FAÄ°LLER KAHRAMAN Ä°LAN EDÄ°LDÄ°’

Olayda sanÄ±k olan polislerin amirleri tarafÄ±ndan “kahraman” ilan edildiklerine dikkat çeken Kaymaz, “Davada verilen kararla ikinci defa ‘kahraman’ ilan edildiler. Bununla da yetinmediler. OÄŸlumu öldüren polis Serdar Gökbayrak, 15 Temmuz’da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Hesap vermedi. Ama devlet onun UÄŸur’u öldürmesini görmemezlikten geldi. SÄ±rf 15 Temmuz’da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi diye bir kez daha ‘kahraman’ ilan etti. AdÄ±nÄ± Kocaeli’nde bir köprüye vererek, bir kez daha ödüllendirildi. DiÄŸer polis de hala görevinin baÅŸÄ±nda. O da beraat etti” diyerek, faillerin cezalandÄ±rÄ±lmamasÄ±na tepki gösterdi.

‘TEK Ä°STEÄžÄ°MÄ°Z BAÅžKA ÇOCUKLAR ÖLMESÄ°N’

OÄŸlunun anÄ±sÄ±na yapÄ±lan heykel ve adÄ±nÄ±n verildiÄŸi parkÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±na tepki gösteren Anne Kaymaz “AdÄ±nÄ± her yerden silmeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Sadece unutturmak istiyorlar. Tahammül edemiyorlar. Bundan kaynaklÄ± olayÄ±n bir yÄ±ldönümünde beni iÅŸten attÄ±lar. ‘Örgüte yardÄ±m’ ettiÄŸimi iddia ettiler. TÄ±pkÄ± oÄŸlum ve eÅŸimin öldürülmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±klarÄ± gibi. Ama bunlarÄ±n yalan olduÄŸunu artÄ±k dünya biliyor. Tek istediÄŸimiz artÄ±k baÅŸka çocuklar yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesin. ArtÄ±k baÅŸka analar çocuklarÄ± için aÄŸlamasÄ±n. BarÄ±ÅŸ olsun” dedi.

UÄŸur Kaymazâ€™Ä±n annesi de KHK ile ihraÃ§ edildi

DAVANIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

UÄŸur Kaymaz ve babasÄ±nÄ±n öldürülmesinin ardÄ±ndan 4 polis hakkÄ±nda Mardin AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne açÄ±lan dava, “güvenlik” gerekçesiyle EskiÅŸehir'e taÅŸÄ±ndÄ±.

EskiÅŸehir AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi "meÅŸru müdafaada bulunduklarÄ±" iddiasÄ± ile tüm polislerin beraatÄ±na karar verdi. YargÄ±tay 1. Ceza Dairesi’nin oy birliÄŸiyle onadÄ±ÄŸÄ± karara karÅŸÄ± iç hukuk yollarÄ±nÄ±n tükenmesinin ardÄ±ndan dava Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne (AÄ°HM) taÅŸÄ±ndÄ±. AÄ°HM, 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n Åžubat ayÄ±nda UÄŸur Kaymaz ve babasÄ±nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin “yaÅŸam haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi” yönünde karar vererek Türkiye’yi toplam 70 bin avro maddi, 70 bin avro manevi tazminat ödemeye mahkum etti.



AÄ°HM’nin kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Mardin Åžubesi, yargÄ±lanmanÄ±n yenilenmesi talebiyle EskiÅŸehir 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne baÅŸvuruda bulundu.



Mahkeme baÅŸvuruyu herhangi bir gerekçe göstermeden reddederken, avukatlar, 2015 yÄ±lÄ±nda Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel baÅŸvuruda bulundu. Ancak, AYM’ye taÅŸÄ±nan dosya konusunda henüz karar verilmedi. (HABER MERKEZÄ°)

13 kurÅŸunla Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Kaymazâ€™Ä±n failleri 13 yÄ±ldÄ±r dÄ±ÅŸarÄ±da

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 10:36

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