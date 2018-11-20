Av. MoroÄŸlu: Ã‡ocuk haklarÄ± konusunda yasalar var ama uygulanmÄ±yor

Ä°stanbul Barosu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Avukat Nazan MoroÄŸlu, 20 KasÄ±m Dünya Çocuk HaklarÄ± Günü'nde, Türkiye'de suça sürüklenen, istismar edilen ve ÅŸiddet gören çocuklarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara dikkat çekti. Çocuk haklarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi için eÄŸitimin önemine dikkat çeken MoroÄŸlu, kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n daha çok hak mahrumiyetine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

1989 yÄ±lÄ±ndan bu yana BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) tarafÄ±ndan dünya genelinde çocuklarÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ± hak ihlallerini gündeme taÅŸÄ±mak amacÄ±yla Dünya Çocuk HaklarÄ± Günü olarak takvimlerde yerini alÄ±yor. 193 ülkenin taraf olduÄŸu, ‘BirleÅŸmiÅŸ Milletler Çocuk HaklarÄ± SözleÅŸmesi’ni Türkiye, 14 Ekim 1990'da imzaladÄ± ve 27 Ocak 1995 yÄ±lÄ±nda Resmi Gazete'de yayÄ±nlandÄ±ktan sonra yürürlüÄŸe soktu. Ancak aradan geçen yÄ±llara raÄŸmen çocuk hakkÄ± ihlallerinin önüne geçilemiyor.

Türkiye'de yaÅŸanan çocuk hakkÄ± ihlallerini ve çözüm yollarÄ±nÄ± anlatan Ä°stanbul Barosu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Avukat Nazan MoroÄŸlu, “20 KasÄ±m Dünya Çocuk HaklarÄ± Günü vesilesiyle, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n sorunlarÄ±nÄ± ve onlar için neler yapabileceÄŸimizi dile getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Türkiye'de eÄŸitim, gelecek nesillerin çaÄŸdaÅŸlaÅŸmasÄ± açÄ±sÄ±ndan çok önemli. Acaba biz çocuklarÄ±mÄ±za nitelikli ve fÄ±rsat eÅŸitlikçi bir eÄŸitim verebiliyor muyuz? Buna 'evet' demek gerçekten çok zor. Çocuk haklarÄ± dediÄŸimizde, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n eÄŸitim, yaÅŸama, beslenme gibi tüm bunlarÄ± karÅŸÄ±layacak haklardan bahsediyoruz. ÇocuklarÄ±mÄ±za bir yandan, yasalarÄ±mÄ±zla, uluslararasÄ± sözleÅŸmelerle, koruma kanunlarÄ± ile her türlü hukuki yasal çerçeveyi hazÄ±rlamÄ±ÅŸ bir Türkiye'yiz. AnayasamÄ±zda çocuk istismarÄ±nÄ±n önlenmesi için özel madde koymuÅŸ bir ülkeyiz. Ancak bir yandan da bir biri ardÄ±na çocuk haklarÄ± ihlallerini, çocuklara cinsel taciz olaylarÄ±nÄ±, nitelikli eÄŸitimden yararlanamama durumlarÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz” dedi.

En temel hakkÄ±n eÄŸitim hakkÄ±nÄ± olduÄŸunu ifade eden MoroÄŸlu, “Bugün çocuk gelinler meselesi Türkiye'nin önünde ciddi ve biran önce önlenmesi gereken bir sorun. Ne yazÄ±k ki, bu soruna henüz net bir çözüm getiremedik. EÄŸitimden yararlanamayan bireylerde ileriki yaÅŸlarÄ±nda istedikleri gibi bir iÅŸ bulamadÄ±klarÄ± için ayaklarÄ± üzerinde de saÄŸlÄ±klÄ± duramÄ±yorlar. Bu açÄ±dan yarÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n teminatÄ± olan çocuklarÄ±mÄ±za nitelikli, kaliteli ve fÄ±rsat eÅŸitliÄŸi içinde bir eÄŸitim saÄŸlanmalÄ±” dedi.

‘ÇÖZÜMLER Ä°ÇÄ°N KARARLI DEVLET POLÄ°TÄ°KASI UYGULANMALI’

MoroÄŸlu, “Bir de 1989 Çocuk HaklarÄ± sözleÅŸmesinden sonra Türkiye 1995'te onayladÄ± ve hayata geçirdi. KÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n, çocuk haklarÄ±ndan tam olarak yararlanamadÄ±ÄŸÄ± görüldü. 11 Ekim'de kÄ±z çocuklarÄ± günü olarak kabul edildi. Demek ki, hem çocuklar açÄ±sÄ±ndan bir sorun var; ayrÄ±ca kÄ±z çocuklarÄ± açÄ±sÄ±ndan bir sorun var. Türkiye'nin Dünya Çocuk HaklarÄ± Günü'nde bunu bir kez daha önüne koyup, çözümler içinde kararlÄ± bir devlet politikasÄ± uygulamak zorunda. EÄŸer bu sorunlarÄ±mÄ±z önlenemezse, yapay zekadan, uzay çaÄŸÄ±ndan, bilimden ve biliÅŸimden dünya bahsederken Türkiye'de ne yazÄ±k ki, temel eÄŸitim bile zor almÄ±ÅŸ, bir biri ardÄ±na açÄ±lan üniversitelerde nitelikli eÄŸitimin olmadÄ±ÄŸÄ± gibi sorunlarla baÅŸ baÅŸa olan çocuklarÄ±mÄ±zÄ± göreceÄŸiz” ifadelerini kullandÄ±.

‘AÄ°LE Ä°ÇÄ° ÅžÄ°DDET ÇOCUKLARIN ÜSTÜNDE BÜYÜK ETKÄ° BIRAKIYOR’

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda 3 buçuk milyondan fazla kÄ±z çocuÄŸunun evlendirildiÄŸinin tespit edildiÄŸini belirten Avukat Nazan MoroÄŸlu, “Bu bir kÄ±sÄ±r döngü olarak devam ediyor. Bu kÄ±sÄ±r döngüyü durdurmamÄ±z lazÄ±m. Demek ki, yasa da var ama uygulanmÄ±yor. Yasalar uygulanmadÄ±ÄŸÄ± zaman sorunlar daha çok büyüyor. DiÄŸer yandan aile içi ÅŸiddet de çocuklarÄ±mÄ±z üzerinde ciddi bir etki bÄ±rakÄ±yor. Maalesef aile içinde fiziksel ve psikolojik ÅŸiddeti yaÅŸÄ±yor kadÄ±nlarÄ±mÄ±z. ÇocuklarÄ±mÄ±z da tüm bunlara ÅŸahit olarak büyüyor. ÇocuklarÄ±mÄ±za tüm bunlarÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu okullarda ancak öÄŸretebiliyoruz. Bu anlamda Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'na her 20 KasÄ±m'da bir çaÄŸrÄ± yapÄ±yoruz. Diyoruz ki, okul öncesi eÄŸitimden baÅŸlayarak toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸi fikrinin yerleÅŸtirilmesi için müfredata dersler konulmalÄ±. Bu konularÄ±n mutlaka okulda öÄŸretilmesi lazÄ±m. Åžayet bu olmazsa bu kÄ±sÄ±r döngüyü bir türlü engelleyemiyoruz” dedi.

‘BAÅžIBOÅž BIRAKILAN ÇOCUKLAR SUÇA SÜRÜKLENÄ°YOR’

EÄŸitimin çocuklarÄ±n geliÅŸimi için oldukça önemli olduÄŸuna dikkat çeken Nazan MoroÄŸlu, “EÄŸitimin dÄ±ÅŸÄ±nda kalan milyonlarca çocuk var. BaÅŸÄ±boÅŸ bÄ±rakÄ±lan bu çocuklar maalesef suça sürükleniyorlar. AslÄ±nda bu onlarÄ±n suçu deÄŸil. Biz çocuklarÄ±mÄ±za iyi bir yaÅŸam ve gelecek saÄŸlayamazsak bu suç oranlarÄ± giderek artacaktÄ±r. ÇocuklarÄ±mÄ±z gelecektir. OnlarÄ±n ve Türkiye'nin geleceÄŸinin iyi olmasÄ± için okul öncesinden itibaren kaliteli, fÄ±rsat eÅŸitlikçi ve çaÄŸdaÅŸ bilimi yakalayan bir sistemi yerleÅŸtirmek durumundayÄ±z” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (DHA)

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