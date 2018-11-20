Facebook, sahte banka reklamlarÄ±na karÅŸÄ± kampanya baÅŸlattÄ±

Facebook, 'phishing' (yemleme) adÄ± verilen ve insanlarÄ± dolandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan sahte banka reklamlarÄ±na karÅŸÄ± TÃ¼ketici FarkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± KampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

Facebook, kullanÄ±cÄ±larÄ±n sahte banka reklamlarÄ±yla ilgili farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rmaya yönelik Tüketici FarkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± KampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. Bu kampanyayla, “phishing” (yemleme) adÄ± verilen ve platform üzerinden insanlarÄ± dolandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan sahte banka reklamlarÄ±nÄ±n yaygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltmayÄ± hedefleyen Facebook, kampanya kapsamÄ±nda insanlara Haber KaynaÄŸÄ±’nda bir bilgilendirme metni gösterecek.

Platformda güvenli ve hakiki etkileÅŸimi destekleyen ve bu alanda tüketicileri bilinçlendirmeyi hedefleyen Facebook, Haber KaynaÄŸÄ±’nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgilendirme metniyle kullanÄ±cÄ±larÄ± bilgilerini paylaÅŸÄ±rken dikkatli olmalarÄ± konusunda uyarÄ±yor.

'PHISHING' MAÄžDURU OLMAMAK Ä°ÇÄ°N NE YAPMALI?

- Görünürde bir banka reklamÄ±, sizi bir internet sitesine yönlendirip hesap bilgilerinizi girmenizi isteyebilir ancak, sizi yönlendirdiÄŸi sayfa gerçek bir banka olmayabilir.

- Bilgilerinizi girmeden önce, internet tarayÄ±cÄ±nÄ±zÄ±n adres çubuÄŸundan, giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sayfanÄ±n bankanÄ±n resmi internet sitesi olduÄŸuna emin olun.

Kampanyayla ilgili konuÅŸan Facebook Türkiye Kamu PolitikalarÄ± Yöneticisi ÇaÄŸatay Pekyörür, konuyla ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi: “Türkiye’deki insanlarÄ±n Facebook’taki bilgilerini güvende tutmak bizim en önemli önceliÄŸimiz. Bunun için sadece en iyi teknolojiyi kullanmakla kalmÄ±yor, aynÄ± zamanda Tüketici FarkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± KampanyasÄ± gibi giriÅŸimlerle insanlara kendi bilgilerini korumayÄ± öÄŸrenme konusunda rehberlik etmeyi de amaçlÄ±yoruz.” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Telefon abonelerine mail uyarÄ±sÄ±: Sahte fatura linklerini tÄ±klamayÄ±n

www.evrensel.net