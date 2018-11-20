BoÅŸanmak iÃ§in dava aÃ§an eÅŸini Ã¶ldÃ¼rÃ¼p intihar etti

Ã‡anakkale'de boÅŸanmak iÃ§in dava aÃ§an eÅŸini Ã¶ldÃ¼ren kiÅŸi, aynÄ± silahla intihar etti.

Çanakkale'de Fuat Åž. kendisinden boÅŸanmak için dava açan Sedef Åž.'yi tabancayla öldürüp intihar etti.

AlÄ±nan bilgiye göre, Sakarya'da bir hastanede ebe olarak çalÄ±ÅŸan Sedef Åž. (30), bir yÄ±l önce eÅŸi Fuat Åž. (31) ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetli geçimsizlik nedeniyle boÅŸanmaya karar vererek mahkemeye baÅŸvurdu.

Mahkeme, taraflarÄ±n ifadeleri üzerine Fuat Åž'ye evden uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± verdi. Sedef Åž, bunun üzerine tayin isteyerek Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Sakarya'da kasaplÄ±k yapan Fuat Åž, dün akÅŸam Çanakkale'ye geldi. Bir yakÄ±nÄ±ndan araç temin ederek eÅŸinin Esenler Mahallesi Ahmet PiriÅŸtina Caddesi'ndeki adresini bulan Fuat Åž, yol üzerinde beklemeye baÅŸladÄ±.

Sabah saatlerinde iÅŸe gitmek için evinden çÄ±kan eÅŸini gören Fuat Åž. kÄ±sa bir konuÅŸma ve tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yanÄ±ndaki tabancayla eÅŸine baÅŸÄ±ndan tek el ateÅŸ ederek vurdu, daha sonra aynÄ± silahla intihar etti.

Görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n olayÄ± bildirmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, inceleme baÅŸlattÄ±.

Ä°ki çocuÄŸu bulunan çiftin cesetleri, cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Bu sÄ±rada olay yerinin yakÄ±nÄ±ndaki okula giden öÄŸrencilerin cesetlerin yakÄ±nÄ±ndan geçtikleri görüldü. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 10:43

www.evrensel.net