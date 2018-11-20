Suudi Veliaht Selman'Ä±n G-20'ye katÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selmanâ€™Ä±n, Arjantinâ€™deki G-20 Zirvesiâ€™ne katÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin ardÄ±ndan gerçekleÅŸtireceÄŸi ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± turu kapsamÄ±nda Arjantin'deki G-20 Zirvesi'ne katÄ±lacak.

Suudi Arabistan medyasÄ±nda yer alan haberlere göre, Enerji BakanÄ± Halid Abdulaziz el-Falih, Veliaht Prens Bin Selman'Ä±n yurt dÄ±ÅŸÄ± turu kapsamÄ±nda 30 KasÄ±m-1 AralÄ±k tarihlerinde Arjantin'de gerçekleÅŸtirilmesi planlanan G-20 Zirvesi'ne katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Falih, söz konusu yurt dÄ±ÅŸÄ± turunun Arjantin dÄ±ÅŸÄ±nda hangi ülkeleri kapsayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin ise bilgi vermedi.

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldürüldüÄŸü 2 Ekim'den bu yana Veliaht Prens Bin Selman ilk kez bir yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyareti gerçekleÅŸtirecek. (AA)

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