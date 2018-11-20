Kayseri'de maden ocaÄŸÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k: 1 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼

Kayseri'de Ã¶zel bir maden ocaÄŸÄ±nda yaÅŸanan gÃ¶Ã§Ã¼k sonucu 1 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde çinko madeninde meydana gelen göçükte 1 iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Develi ilçesi Havadan Mahallesi'nde bulunan çinko çÄ±karÄ±lan özel bir madende dün gece göçük meydana geldi.

Ocaktaki iÅŸçilerden Metin Çelik, göçük altÄ±nda kaldÄ±. Ä°hbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

Hidrolik kaldÄ±rÄ±cÄ± ve iÅŸ makineleri yardÄ±mÄ±yla yaralÄ± olarak kurtarÄ±lan Metin Çelik, ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak Metin Çelik, yapÄ±lan tüm müdahalelere karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±. (DHA)

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