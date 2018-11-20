ï»¿
FotoÄŸraf: AA
MÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan tekne battÄ±: 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 10 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±
20 KasÄ±m 2018 09:20
Bodrum aÃ§Ä±klarÄ±nda mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan teknenin batmasÄ± sonucu 1 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 10 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±.
MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesi açÄ±klarÄ±nda mültecileri taÅŸÄ±yan teknenin batmasÄ± sonucu 1 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Bodrum ilçesi Aspat mevkisi önlerinde seyir halinde olan Panama bayraklÄ± ticari gemi, bölgede sahil güvenlik görevinde bulunan Sahil Güvenlik korvetine denizden insan sesleri geldiÄŸi yönünde bilgi verdi.
Olay yerine gelen ekipler, deniz yüzeyinde parçalanmÄ±ÅŸ halde bir fiber tekne ile insanlarÄ±n olduÄŸunu gördü.
YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmada deniz yüzeyinde 4 Suriye, 4 Filistin ve 2 MÄ±sÄ±r uyruklu 10 mülteci kurtarÄ±ldÄ±. Aramalarda Suriye uyruklu bir kiÅŸiye ait ceset bulundu.
KurtarÄ±lanlardan 2 mülteci hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±, diÄŸerleri Turgutreis LimanÄ±na götürüldü. (AA)
www.evrensel.net