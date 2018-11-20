MÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan tekne battÄ±: 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 10 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±

FotoÄŸraf: AA

MÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan tekne battÄ±: 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 10 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±

    • 20 KasÄ±m 2018 09:20

    Bodrum aÃ§Ä±klarÄ±nda mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan teknenin batmasÄ± sonucu 1 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 10 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±.

    MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesi açÄ±klarÄ±nda mültecileri taÅŸÄ±yan teknenin batmasÄ± sonucu 1 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Bodrum ilçesi Aspat mevkisi önlerinde seyir halinde olan Panama bayraklÄ± ticari gemi, bölgede sahil güvenlik görevinde bulunan Sahil Güvenlik korvetine denizden insan sesleri geldiÄŸi yönünde bilgi verdi.

    Olay yerine gelen ekipler, deniz yüzeyinde parçalanmÄ±ÅŸ halde bir fiber tekne ile insanlarÄ±n olduÄŸunu gördü.

    YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmada deniz yüzeyinde 4 Suriye, 4 Filistin ve 2 MÄ±sÄ±r uyruklu 10 mülteci kurtarÄ±ldÄ±. Aramalarda Suriye uyruklu bir kiÅŸiye ait ceset bulundu.

    KurtarÄ±lanlardan 2 mülteci hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±, diÄŸerleri Turgutreis LimanÄ±na götürüldü. (AA)

    FotoÄŸraf: AA

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