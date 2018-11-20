Cezaevindeki Ã§ocuklar yazdÄ±: Tokat attÄ±lar, Ã§aresiz hissettim

Cezaevinden yeni tahliye olan Ã§ocuklarÄ±n yazdÄ±klarÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinden mahrum bÄ±rakÄ±lan Ã§ocuklarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutuyor.

20 KasÄ±m Dünya Çocuk HaklarÄ± Günü'nde binlerce çocuk cezaevlerinde büyüyor. Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Hapishane Komisyonundan ve Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük VakfÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla cezaevinden yeni tahliye olan çocuklarÄ±n notlarÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu’nda Ceza ve Tevkif Evleri Genel MüdürlüÄŸü’nün açÄ±klamasÄ±na göre 31 Ekim itibariyla 743’ü annesiyle kalan bebekler olmak üzere 3 bin 19 çocuk cezaevinde. Bir çocuÄŸun, "3-4 ay önce gardiyanlar tarafÄ±ndan dövüldüm. BoÅŸ memurun odasÄ±na götürüldüm. Tokat attÄ±lar, sopa attÄ±lar bunu yapan birden fazla gardiyandÄ±. Çaresiz hissettim" sözleri dikkat çekiyor.

Notlardan bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

â– “Tahliyesiniz dediler. Biz inanamadÄ±k. Sonra arkadaÅŸlarla vedalaÅŸÄ±p askeriyede iÅŸleri bitirip çÄ±ktÄ±k. Ailemize haber vermiÅŸler ama çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda daha gelmemiÅŸlerdi. AkÅŸam karanlÄ±ÄŸÄ±nda tahliye olduk. ÇÄ±kar çÄ±kmaz gökyüzüne baktÄ±m. Gökyüzüne hep baÅŸÄ±m dik bakardÄ±m, artÄ±k normal bakÄ±nca da gökyüzünü görebiliyordum. YÄ±ldÄ±zlara, gökyüzünün o anki manzarasÄ±na âÅŸÄ±k oldum. Ama oradan ben deÄŸil ‘içimdeki aÄŸlayan çocuk’ dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.”

â– “ArkadaÅŸlarla kavga etmiÅŸtik bundan dolayÄ± kötü muameleye maruz kaldÄ±m. 3-4 ay önce gardiyanlar tarafÄ±ndan dövüldüm. BoÅŸ memurun odasÄ±na götürüldüm. Tokat attÄ±lar, sopa attÄ±lar bunu yapan birden fazla gardiyandÄ±. Çaresiz hissettim.”

â– “BeÅŸ defa disiplin soruÅŸturmasÄ± geçirdim. Mahkemede kavga etmek, odayÄ± yakma, koÄŸuÅŸta kavga gerekçesiyle hakkÄ±mda disiplin soruÅŸturmasÄ± açÄ±ldÄ±. SavunmayÄ± sözlü ve avukatsÄ±z yaptÄ±m. 20 gün izin ertelemesi, üç gün hücre cezasÄ±, etkinliklere katÄ±lmama cezasÄ± aldÄ±m. Ä°tiraz etmedim, itiraz etsem ne olur ki.”

(HABER MERKEZÄ°)

Cezaevlerinde tutuklu 2 bin 593 Ã¶ÄŸrenci var

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