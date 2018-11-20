12 Ã¼lkeye yapÄ±lan bÃ¼yÃ¼kelÃ§i atamalarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

BazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerin merkeze alÄ±nmasÄ±, bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklere de atama yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldÄ±.

BazÄ± büyükelçilerin merkeze alÄ±nmasÄ±, bazÄ± büyükelçiliklere de atama yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kararlar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan imzasÄ±yla yayÄ±mlanan iki ayrÄ± karara göre, Gine Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hatice Nur SaÄŸman, Litvanya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Aydan Yamancan, Arjantin nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Meral Barlas, Norveç nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Esat Åžafak Göktürk, Peru Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ferda Akkerman, Cibuti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sadi AltÄ±nok, Kanada nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Selçuk Ünal, Kongo Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Can Ä°ncesu, Malta nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi BaÅŸak TürkoÄŸlu ve Uganda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi AyÅŸe Sedef Yavuzalp merkeze alÄ±ndÄ±.

12 BÜYÜKELÇÄ°LÄ°ÄžE ATAMA

Bu suretle boÅŸalan Gine Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti BüyükelçiliÄŸine DoÄŸu Afrika Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Hilmi Ege Türemen, Litvanya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti BüyükelçiliÄŸine Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Gökhan Turan, Arjantin nezdinde Türkiye Cumhuriyeti BüyükelçiliÄŸine Ä°kili Siyasi Ä°ÅŸler Genel Müdürü Åžefik Vural Altay, Norveç nezdinde Türkiye Cumhuriyeti BüyükelçiliÄŸine Ä°kili Siyasi Ä°ÅŸler Genel Müdürü FazlÄ± Çorman, Peru Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti BüyükelçiliÄŸine Ali RÄ±za ÖzcoÅŸkun, Cibuti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti BüyükelçiliÄŸine Salim Levent Åžahinkaya, Kanada nezdinde Türkiye Cumhuriyeti BüyükelçiliÄŸine Kerim Uras, Kongo Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti BüyükelçiliÄŸine SilahlarÄ±n Kontrolü ve SilahsÄ±zlanma Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Serhan Ali YiÄŸit, Malta nezdinde Türkiye Cumhuriyeti BüyükelçiliÄŸine Ä°kili Siyasi Ä°ÅŸler Genel Müdürü Kerem Ahmet KÄ±ratlÄ± ve Uganda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti BüyükelçiliÄŸine ise Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikret Kerem Alp atandÄ±.

Lüksemburg nezdinde Türkiye Cumhuriyeti BüyükelçiliÄŸine Fazilet DaÄŸcÄ± ÇÄ±ÄŸlÄ±k, Burundi Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti BüyükelçiliÄŸine de Serap Ataay'Ä±n atamalarÄ± gerçekleÅŸtirildi.

Söz konusu atamalar 3 sayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereÄŸince yapÄ±ldÄ±. (AA)

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