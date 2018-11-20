ABD'de hastanede silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

ABD'nin Chicago kentinde hastanede silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. SaldÄ±rgan dahil 4 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

ABD'nin Chicago kentinde bir hastanede kimliÄŸi henüz açÄ±klanmayan bir ÅŸüphelinin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu saldÄ±rgan dahil 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

ABD'nin en büyük kentlerinden Chicago'da yer alan "Mercy Hospital" adlÄ± hastanede kimliÄŸi henüz açÄ±klanmayan bir kiÅŸi tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi.

Chicago Belediye BaÅŸkanÄ± Rahm Emanuel, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, saldÄ±rÄ±da bir polis memuru, bir doktor ve bir yardÄ±mcÄ± eczacÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu.

BaÅŸkomiser Eddie Johnson da saldÄ±rganÄ±n, ölenlerden biriyle iliÅŸkisi olduÄŸunun tespit edildiÄŸini aktardÄ±. Johnson, ÅŸüphelinin intihar mÄ± ettiÄŸi yoksa polis kurÅŸunuyla mÄ± vurulduÄŸunu açÄ±klamadÄ±.

Hastane içinde ve çevresinde geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±nÄ±rken, polis yetkilileri hastaneye veya hastalara yönelik herhangi bir tehdidin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ABD'de silahlÄ± ÅŸiddet oranlarÄ±nÄ±n en yüksek olduÄŸu kentlerin baÅŸÄ±nda gelen Chicago'daki olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 07:48

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