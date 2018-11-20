Beyaz Saray'dan yeni 'Ã¶nlem': Gazeteciler artÄ±k tek soru soracak

CNN muhabiri Jim Acosta'nÄ±n, basÄ±n kartÄ±nÄ±n iadesine dair hukuk mÃ¼cadelesini kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Beyaz Saray'dan yeni Ã¶nlem gecikmedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, basÄ±n kartÄ± askÄ±ya alÄ±nan CNN'in Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'nÄ±n haklarÄ±nÄ±n iade edildiÄŸini belirtti ancak basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda muhabirlerin sorularÄ±na yönelik yeni kurallar getirdiklerini açÄ±kladÄ±.

Sözcü Sanders, CNN muhabiri Acosta hakkÄ±nda alÄ±nan karar ve basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda soru sorma yöntemlerine iliÅŸkin deÄŸiÅŸiklikler hakkÄ±nda yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±.

"Bugün öÄŸleden sonra Jim Acosta ve CNN, giriÅŸ kartÄ±nÄ±n tekrar verilmesine iliÅŸkin bilgilendirildi." ifadesini kullanan Sanders, Beyaz Saray basÄ±n toplantÄ±larÄ±nÄ±n soru-cevap bölümünde yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklere iliÅŸkin bilgi verdi.

CNN muhabirinin akreditasyon hakkÄ± mahkeme kararÄ±yla iade edildi

TEK SORU

YapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik sonrasÄ±nda Beyaz Saray'da soru sormasÄ±na müsaade edilen muhabirlerin sadece bir soru yöneltebileceÄŸini belirten Sanders, cevap sonrasÄ±nda sorunun devamÄ±nÄ±n ise ancak izin verilmesi durumunda sorulabileceÄŸini kaydetti.

AyrÄ±ca, soru sonrasÄ±nda mikrofonun yakÄ±nda bulunan görevli kiÅŸiye teslim edilmesi gerektiÄŸini aktaran Sanders, bu kurallara uymayan muhabirin Beyaz Saray basÄ±n toplantÄ±larÄ±na girmek için kullanÄ±lan giriÅŸ kartÄ±nÄ±n iptal edileceÄŸini vurguladÄ±.

NE OLMUÅžTU?

Beyaz Saray'da Kongre seçimleri sonrasÄ± düzenlenen bir basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerginlik sonrasÄ± Jim Acosta'nÄ±n Beyaz Saray için kullanÄ±lan basÄ±n kartÄ± askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu olay üzerine ise CNN ve Acosta, Trump ve BasÄ±n Sözcüsü Sanders dahil olmak üzere çok sayÄ±da üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin aleyhine dava açarak, Acosta'nÄ±n tekrar basÄ±n toplantÄ±larÄ±na girmesine izin verilmesini talep etmiÅŸti.

Washington'daki federal mahkeme hakimi Timothy J. Kelly de Acosta'nÄ±n lehine hükmederek, dava sonuçlanÄ±ncaya kadar basÄ±n kartÄ±nÄ±n geri verilmesini kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.(AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 02:12

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