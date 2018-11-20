Manisa'da sobadan dolayÄ± aynÄ± aileden 7 kiÅŸi zehirlendi

ArÅŸiv FotoÄŸraf: BergtuÄŸ Öncü/DHA

Manisa'da sobadan dolayÄ± aynÄ± aileden 7 kiÅŸi zehirlendi

    • 20 KasÄ±m 2018 00:41

    Turgutlu ilÃ§esinde karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlendiÄŸi bildirilen aynÄ± aileden 7 kiÅŸi tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±

    Manisa'nÄ±n Turgutlu ilçesinde sobadan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlenen 7 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

    AlÄ±nan bilgiye göre, Yedi Eylül Mahallesi'nde yaÅŸayan ailenin sobadan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlendiÄŸi ihbarÄ± üzerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, gazdan zehirlenen Aygül SakÄ±nç (24), Semra SakÄ±nç (32), Berfin SakÄ±nç (3), Ecrin SakÄ±nç (6), Destan SakÄ±nç (7), Rojda Nur SakÄ±nç (1) ve Eslin SakÄ±nç'Ä± (6) Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±.

    Hayati tehlikeleri bulunan Aygül SakÄ±nç ve Semra SakÄ±nç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. (AA)

     

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