ABD'li Demokratlar Kongrede baÅŸ Ã¶rtme yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor

Demokrat Ã¼yeler, Temsilciler Meclisine seÃ§ilen Somali asÄ±llÄ± Ã–mer'in baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ olmasÄ± sebebiyle, Ã¶rtÃ¼yÃ¼z yasaklayan kanunun kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Temsilciler Meclisi üyeliÄŸine seçilen Somali asÄ±llÄ± Ä°lhan Ömer'in baÅŸörtülü olmasÄ± sebebiyle, Demokrat üyeler, Kongrede baÅŸÄ± örtmeyi yasaklayan kanunun kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için baÅŸvuruda bulundu.

ABD'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi üyeliÄŸine seçilen Somali kökenli Ä°lhan Ömer'in baÅŸörtülü olmasÄ± sebebiyle, Demokrat üyeler, Kongrede baÅŸÄ± örtmeyi yasaklayan kanunun kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için baÅŸvuruda bulundu.

Demokrat üyeler, meclis üyelerinin, baÅŸÄ± kapatan ÅŸapka, baÅŸörtüsü, ÅŸal veya sarÄ±k ile meclise girmesini yasaklayan 181 yÄ±llÄ±k kanunun kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Ara seçimlerde Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen ve baÅŸörtülü olan Ä°lhan Ömer'in, yürürlükte olan kanuna göre meclise girmesi ve konuÅŸma yapmasÄ± yasak olduÄŸundan baÅŸvurunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Konuya iliÅŸkin sosyal medya hesabÄ±ndan açÄ±klama yapan Ömer, baÅŸörtülü olmasÄ±nÄ±n kendi kararÄ± olduÄŸunu ve bunun ABD anayasasÄ±nÄ±n birinci maddesi tarafÄ±ndan da korunduÄŸunu belirterek, "Bu yasak, kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±m son yasak olmayacak." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

YasaÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için yapÄ±lan baÅŸvuruda, Meclis üyelerinin ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±n dini özgürlüklere sahip olmasÄ± ve dini görevlerini yerine getirebilmesinin anayasal bir madde olduÄŸu ve söz konusu kanunun bu maddeyle çeliÅŸtiÄŸi vurgulandÄ±. (AA)

www.evrensel.net