Fransa, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetine iliÅŸkin yaptÄ±rÄ±m uygulayacak

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian: Biz de bildiklerimizle hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde birÃ§ok yaptÄ±rÄ±m uygulayacaÄŸÄ±z.Â

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin, "Biz de bildiklerimizle hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde birçok yaptÄ±rÄ±m uygulayacaÄŸÄ±z" dedi.

Le Drian, Europe 1 radyosunda, Suudi gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu.

KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin tüm yönleriyle aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini belirten Le Drian, bunun için cinayetin sorumlularÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kartÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

Le Drian, bu konuda Almanya ile çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bilgisini vererek, "Biz de bildiklerimizle hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde birçok yaptÄ±rÄ±m uygulayacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu. (AA)

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