Sebahat Akkiraz Sabah'Ä±n teklifini reddetti: AynÄ± gemide deÄŸilim

Sabahat Akkiraz: Sabah, â€˜AynÄ± gemideyizâ€™ oyununu bana da sÃ¶yletmek iÃ§in rÃ¶portaj teklifinde bulundu. Sizinle aynÄ± gemide deÄŸilim.

Türk halk müziÄŸi sanatçÄ±sÄ± Sabahat Akkiraz, son dönemde bazÄ± müzisyen ve sanatçÄ±larla röportaj yapÄ±p 'ErdoÄŸan övdüren' Sabah gazetesinin röportaj teklifini reddettiÄŸini söyledi. Akkiraz, “Sabah gazetesi ‘AynÄ± gemideyiz’ oyununu bana da söyletmek için röportaj teklifinde bulundu; sizinle aynÄ± gemide deÄŸilim. Halk ile aynÄ± gemideyim” ifadelerini kullandÄ±.

Akkiraz’Ä±n sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesaj ÅŸöyle:

“Sabah Gazetesi ‘aynÄ± gemideyiz’ oyununu bana da söyletmek için röportaj teklifinde bulundu; sizinle aynÄ± gemide deÄŸilim. Halk ile aynÄ± gemideyim -sizinle mahkemeliÄŸim bana FETÖ’cü yalanÄ±nÄ± bulaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z dedim. YandaÅŸa gizli de olsa destek verenler bizimle aynÄ± gemide deÄŸil.” (HABER MERKEZÄ°)

Sabah Gazetesi”aynÄ± gemideyiz” oyununu bana da söyletmek için röportaj teklifinde bulundu;

-sizinle aynÄ± gemide deÄŸilim.Halk ile aynÄ± gemideyim

-sizinle mahkemeliÄŸim bana fetöcü yalanÄ±nÄ± bulaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z dedim.YandaÅŸa gizli de olsa destek verenler bizimle aynÄ± gemide deÄŸil — Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) 19 KasÄ±m 2018

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 23:51

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