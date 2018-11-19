DoÄŸal gaz baÄŸlantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda patlama: 3 yaralÄ±

Erzurum Oltu ilÃ§esinde doÄŸal gaz baÄŸlantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda meydana gelen patlamada, 2'si iÅŸÃ§i 3 kiÅŸi yaralandÄ±.

Erzurum'un Oltu ilçesinde doÄŸal gaz baÄŸlantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda meydana gelen patlamada, 2'si iÅŸçi 3 kiÅŸi yaralandÄ±.

Olay, bugün saat 19.30 sÄ±ralarÄ±nda Atatürk Caddesi'nde iki kattÄ± bir evin giriÅŸ katÄ±nda meydana geldi. Ö.K.'nÄ±n evine döÅŸenen doÄŸal gaz baÄŸlantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda patlama meydana geldi. PatlamanÄ±n ÅŸiddetiyle, evin duvarlarÄ± büyük bir gürültüyle yÄ±kÄ±ldÄ±. Evdeki eÅŸyalar dÄ±ÅŸarÄ±ya saçÄ±lÄ±rken, park halindeki araçlarÄ±n camlarÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±. Ev sahibi Ö.K. (37) ile tesisatÄ± yapan iÅŸçiler Y.A. (24) ve T.D.'nin (40) vücutlarÄ±nda ve ellerinde hafif yanÄ±klar oluÅŸtu. VatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ± ile Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±nan 3 kiÅŸinin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu belirtildi. Patlama sÄ±rasÄ±nda evdeki diÄŸer aile üyelerinin üst katta olmasÄ± olasÄ± faciayÄ± önledi. Polis, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (Erzurum/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 23:00

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